Так, очільник Пентагону Піт Гегсет не лише приводив свою дружину Дженніфер на дві засекречені зустрічі з іноземними військовими партнерами, але й ділився зі своєю другою половинкою даними про удар по Ємену, передає 24 Канал.

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Гегсет вражає некомпетентністю

Як повідомляє видання The New York Times, Гегсет 15 березня поділився детальною інформацією про майбутні удари по Ємену в приватному чаті Signal, до якого входили його дружина, брат та особистий адвокат.

Попередньо, в чаті містилася інформація про графіки польотів F/A-18 Hornet, які мали завдавати ударів по хуситах у Ємені – фактично ті ж плани атак, які Гегсет розіслав у ще одному чаті того ж дня, куди помилково додали редактора The Atlantic.

Дружина Гегсета, Дженніфер – колишня продюсерка Fox News – не є співробітницею міноборони. Брат Гегсета Філ та адвокат Тім Парлаторе обидва мають посади в Пентагоні, але незрозуміло, чому їм була потрібна інформація про заплановані військові удари по хуситах. Наявність другого чату Signal, у якому Гегсет поширював надзвичайно чутливу інформацію, стала ще одним приводом для критики його керівництва та рішень.

На відміну від першого чату, куди додали журналіста, другий чат був створений особисто Гегсетом у січні, до його затвердження на посаді. До нього входили дружина, близьке коло радників та друзів. Чат мав назву "Оборона / Командне зібрання", а доступ до нього Гегсет здійснював зі свого приватного телефону, а не службового.

Після затвердження на посаді Гегсет продовжив використовувати цей чат. Це викликає додаткові питання щодо його дотримання протоколів безпеки.

У Пентагоні тим часом стали на захист Гегсета. Там заявили, що у чатах Signal нібито не було секретної інформації. Зовсім іншу думку мають колишні військові чиновники. Вони наголошують: повідомлення про час запуску та типи літаків – це потенційно секретні дані, які могли наражати на небезпеку життя пілотів.