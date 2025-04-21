Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал The Washington Post. Эту информацию изданию предоставили осведомленные источники.

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Уйдет ли Илон Маск из правительства США

По данным источников издания, Илон Маск ранее издал распоряжение, согласно которому все работники федеральных ведомств США должны еженедельно присылать отчеты с перечнем ключевых рабочих достижений. В случае игнорирования требования департамент, связанный с Маском, угрожал увольнением.

Журналисты обсудили эту ситуацию с десятками чиновников и руководителей государственных структур. Как выяснилось, немало чиновников изначально отказались выполнять приказ миллиардера.

По информации издания, Маск готовится покинуть правительство в конце 2025 года. Его влияние в федеральном аппарате, судя по всему, ослабляется. Точная дата ухода пока неизвестна, однако статус специального государственного служащего завершится в конце мая.

По словам источника, знакомого с планами Маска, миллиардер готов уйти из-за усталости от, как он сам считает, "некорректных и неэтичных нападок со стороны левых сил". Несмотря на это, он убежден, что его уход не повлияет на работу DOGE – инициативы, которую он курировал. Собеседник добавил, что представители DOGE уже работают в десятках федеральных агентств.

Администрация Трампа, со своей стороны, считает DOGE примером успешной модернизации государственного аппарата.

Никто не может сказать, что DOGE не достиг исторического успеха. Результаты говорят сами за себя,

– сказал WP анонимный высокопоставленный сотрудник Белого дома.

В то же время некоторые чиновники отмечают, что до сих пор непонятно, как именно использовались еженедельные электронные отчеты в рамках DOGE – и использовались ли вообще. Одно из таких писем, которое оказалось в распоряжении журналистов, свидетельствует об отсутствии централизованной стратегии по обработке этих данных в департаменте Маска.