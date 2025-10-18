Злодії викрали 12 піддонів вина

У Великій Британії невідомі пограбували вантажівку, яка везла з України 12 піддонів вина для Ukrainian Wine Company UK, повідомляє 24 Канал із посиланням на Harpers. Пограбування сталося в ніч на 13 жовтня на парковці з відеоспостереженням під час перевезення вантажу з Дувра до Лондона.

Читайте також Французькі винороби почали вирощувати агаву замість винограду

Злодії викрали п'ять піддонів, серед яких – ігристі вина Kolonist, Grande Vallee та Chateau Chizay.

Вони точно перевіряли, що забирають. Знали, що роблять, і що мають на це час,

– розповіла бренд-амбасадор компанії Сера Карамшук.

Попри наявність записів із камер, лондонська поліція відмовилась розслідувати інцидент, пославшись на нестачу доказів. Місце злочину правоохоронці не відвідали.

Втрата є відчутною для компанії

У Ukrainian Wine Company UK зазначили, що втрати для молодої компанії є серйозними. "Нашу вантажівку доставки пограбували в Лондоні, і майже половину наших українських вин вкрали. Для нас ця втрата величезна, бо ми возимо ручну працю малих сімейних виноробень", – йдеться у заяві компанії в Instagram.

Генеральна директорка Ukrainian Wine Company UK Світлана Цибак заявила, що шокована подією: "Я працюю в цій галузі з 2008 року і вперше стикаюся з чимось подібним. І де? У Великій Британії. Найбільше розчарування – це не гроші, а втрачені зусилля наших виробників".

Винна експертка Анна Євгенія Янченко повідомила, що було викрадено понад 3 тисячі пляшок українського вина. "Кажуть, у Великій Британії такі крадіжки – це константа, яка нікого не бентежить", – зазначила вона, жартуючи, що злодіям доведеться вчитися розбиратися у винах з Одещини та Закарпаття.

Зверніть увагу! Компанія закликала українців у Британії повідомляти про підозрілий продаж вина: "Якщо бачите українські вина за надто привабливими цінами або в дивних місцях – дайте нам знати. Разом ми зможемо захистити чесний бізнес".

Імпорт і посуха призвели до кризи виноробства на Одещині