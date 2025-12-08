Українці показали овочі-гіганти, що продають у магазині

У соцмережі Threads користувачка Крістіна зробила допис про те, що замовляла 200 грамів печериць у доставляннях від Сільпо, повідомляє 24 Канал із посиланням на NV. Однак їй прийшла одна велика печериця вагою 200 грамів.

200-грамова печериця / Фото Threads

У коментарях українці почали ділитися своїми історіями та показувати овочі, фрукти та інші продукти, які їм приходили доставкою.

Ой, Вам ще пощастило. Бо ми побачили картопляний хліб в Сільпо. Написали в примітці доставки, що хочемо хлібину (він ваговий). На фото була хлібинка грамів 500 – 800 – приїхало 2,780, хлібинка за 400 гривень. Коли нам подзвонили уточнити, чи точно ми хочемо буханку, ми нічого не запідозрили. Хліб смачний звісно, але я в той тиждень складалась із нього,

– додала свою історію користувачка Руслана.

Величезна хлібина / Фото Threads

О, колись мала такий кілограм картоплі,

– додала Світлана й показала одну картоплину вагою в кілограм.

Кілограмова картоплина / Фото Threads

Я замовила півтора кілограма картоплі. Сільпо: "на, жери",

– показала свою картоплину користувачка Тетяна.

Велика картоплина на 1,5 кілограма / Фото Threads

Користувачка Наталія показала півкілограмовий помідор.



Помідор на пів кілограма / Фото Threads

Катерина – півкілограмову цибулину, а ще одна користувачка 0,7-кілограмове яблуко.

Велика цибулина / Фото Threads

Велике яблуко / Фото Threads

