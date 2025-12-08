Украинцы показали овощи-гиганты, что продают в магазине

В соцсети Threads пользовательница Кристина сделала сообщение о том, что заказывала 200 граммов шампиньонов в доставке от Сильпо, сообщает 24 Канал со ссылкой на NV. Однако ей пришел один большой шампиньон весом 200 граммов.

200-граммовый шампиньон / Фото Threads

В комментариях украинцы начали делиться своими историями и показывать овощи, фрукты и другие продукты, которые им приходили доставкой.

Ой, Вам еще повезло. Потому что мы увидели картофельный хлеб в Сильпо. Написали в примечании доставки, что хотим хлебушек (он весовой). На фото была хлебинка граммов 500 – 800 – приехало 2,780, хлебинка за 400 гривен. Когда нам позвонили уточнить, точно ли мы хотим буханку, мы ничего не заподозрили. Хлеб вкусный конечно, но я в ту неделю состояла из него,

– добавила свою историю пользовательница Руслана.

Огромная буханка / Фото Threads

О, когда-то имела такой килограмм картофеля,

– добавила Светлана и показала одну картофелину весом в килограмм.

Килограммовая картофелина / Фото Threads

Я заказала полтора килограмма картофеля. Сильпо: "на, жри",

– показала свою картофелину пользовательница Татьяна.

Большая картофелина на 1,5 килограмма / Фото Threads

Пользовательница Наталья показала полукилограммовый помидор.



Помидор на пол килограмма / Фото Threads

Екатерина – полукилограммовую луковицу, а еще одна пользовательница 0,7-килограммовое яблоко.

Большая луковица / Фото Threads

Большое яблоко / Фото Threads

