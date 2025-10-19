Чоловіка намагалися реанімувати, однак він помер, не доїхавши до лікарні. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на La Nacion.
Дивіться також Засновнику бренду Mango, мільярдеру Ісаку Андіку, могли "допомогти" загинути: підозрюють сина
Як помер аргентинський кандидат у депутати?
Трагедія сталася в аргентинській провінції Місьйонес. Майже на початку трансляції політичного шоу в кандидата в депутати від Громадянського радикального союзу стався серцевий напад. Через це чоловік знепритомнів просто на очах у глядачів.
До прибуття швидкої допомоги політика намагався реанімувати колишній міністр охорони здоров'я провінції Вальтер Вільяльба. Однак Ернана Даміані доставили до лікарні вже без ознак життя.
Згодом учасники програми звернулися до свідків смерті в прямому етері з проханням не поширювати відповідні кадри в мережі "з поваги до родини та всіх, хто був там присутній".
Висловлюю свою повагу до його кар'єри, активної громадської діяльності та твердих переконань. Співчуття його родині,
– заявив губернатор провінції Уго Пассалаква.
На інцидент також відреагували у Громадянському радикальному союзі, зазначивши, що кандидат у депутати помер "під час захисту своїх ідей у дебатах".
Що зараз відбувається в Аргентині?
Нагадаємо, наразі Аргентина переживає політичну кризу. Партія президента програла вибори, а один із його найголовніших союзників зняв свою кандидатуру в депутати через скандал із наркоторгівлею.
Однак це не завадило Хав'єрові Мілею влаштувати рок-концерт із нагоди презентації своєї книги на стадіоні для 15 тисяч людей. Лідер з'явився у шкіряній куртці та навіть самостійно виконав декілька хітів.
Окрім того, на тлі економічної кризи країна звернулася до США за допомогою у 20 мільярдів доларів.
Раніше ж протестувальники закидали камінням президентський автомобіль під час корупційного скандалу з його сестрою. Мілей вимушено евакуювався з передвиборчого заходу.