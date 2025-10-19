Чоловіка намагалися реанімувати, однак він помер, не доїхавши до лікарні. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на La Nacion.

Дивіться також Засновнику бренду Mango, мільярдеру Ісаку Андіку, могли "допомогти" загинути: підозрюють сина

Як помер аргентинський кандидат у депутати?

Трагедія сталася в аргентинській провінції Місьйонес. Майже на початку трансляції політичного шоу в кандидата в депутати від Громадянського радикального союзу стався серцевий напад. Через це чоловік знепритомнів просто на очах у глядачів.

До прибуття швидкої допомоги політика намагався реанімувати колишній міністр охорони здоров'я провінції Вальтер Вільяльба. Однак Ернана Даміані доставили до лікарні вже без ознак життя.

Згодом учасники програми звернулися до свідків смерті в прямому етері з проханням не поширювати відповідні кадри в мережі "з поваги до родини та всіх, хто був там присутній".

Висловлюю свою повагу до його кар'єри, активної громадської діяльності та твердих переконань. Співчуття його родині,

– заявив губернатор провінції Уго Пассалаква.

На інцидент також відреагували у Громадянському радикальному союзі, зазначивши, що кандидат у депутати помер "під час захисту своїх ідей у дебатах".

Що зараз відбувається в Аргентині?