Повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Що відомо про напад на авто президента Аргентини?

Інцидент стався 27 серпня 2025 року під час кампанії напередодні парламентських виборів 7 вересня.

Хав’єр Мілей перебував у автомобілі разом зі своєю сестрою Каріною, міністром Хосе Луїсом Еспертом та іншими кандидатами від партії "La Libertad Avanza". Під час нападу президент нахилився, щоб уникнути предметів, які летіли, і його швидко евакуювали у чорному мікроавтобусі.

Речник президента Мануель Адорні повідомив, що ніхто з охорони чи членів делегації не постраждав.

Напад на авто Мілея: дивіться відео

Напад, ймовірно, організували пероністські опозиційні активісти, які закидали автомобіль камінням, гілками та яйцями. Внаслідок інциденту було затримано двох осіб. Одного з них залишили під вартою за напад на представника влади, іншого – відпустили.

Ця атака сталася на тлі корупційного скандалу, пов’язаного з сестрою президента, Каріною Мілей. Її звинувачують у отриманні хабарів від фармацевтичних компаній через Національну агенцію з питань інвалідності (ANDIS). Президент категорично заперечує ці звинувачення, називаючи їх брехнею, і обіцяє притягнути винних до відповідальності.

Що відомо про політику Хав'єра Мілея?

Мілей здобув прізвисько "економіст із бензопилою" через свій непередбачуваний і радикальний стиль ведення передвиборчої кампанії.

Він переміг на виборах, набравши рекордні 56% голосів, на тлі економічної кризи в Аргентині, де інфляція досягла 200%, а песо девальвував на 50%. У своїй переможній промові Мілей обіцяв початок нової політичної ери та відновлення економіки країни.

Водночас у зовнішній політиці він прагне зміцнити відносини зі США та Ізраїлем, підтримує Україну у війні з Росією і дистанціюється від геополітичного впливу Китаю.