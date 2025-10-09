Політик навіть самостійно виконав декілька відомих хітів. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на El Pais.

Дивіться також Вторгнення у Венесуелу чи "внутрішня" війна: для чого Трамп зібрав сотні генералів

Що відомо про концерт президента Аргентини?

Мілей вийшов на сцену в шкіряній куртці. Серед виконаних ним пісень була єврейська пісня Hava Naguila, а також відома Libre, під час якої на екранах з'являлися кадри замахів на американського президента Дональда Трампа, консервативного блогера Чарлі Кірка та бразильського експрезидента Жаїра Болсонару.

Мілей виступив на концерті: дивіться відео

Підігрував лідерові "Президентський гурт" – за барабанами сидів депутат Берні Бенегас Лінч, на гітарі грав його брат Факундо Бенегас Лінч, на басі – біограф президента, а на бек-вокалі – депутатка Лілія Лемоніне.

Після виступу Мілей прийняв душ і переодягнувся, після чого почав презентацію своєї книги. El Pais пише, що вона стала лише приводом для "передвиборчого мітингу".

Рок-концерт в Аргентині 6 жовтня: дивіться фото

Як Аргентина переживає політичну кризу?