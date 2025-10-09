Политик даже самостоятельно исполнил несколько известных хитов. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на El Pais.
Смотрите также Вторжение в Венесуэлу или "внутренняя" война: для чего Трамп собрал сотни генералов
Что известно о концерте президента Аргентины?
Милей вышел на сцену в кожаной куртке. Среди исполненных им песен была еврейская песня Hava Naguila, а также известная Libre, во время которой на экранах появлялись кадры покушений на американского президента Дональда Трампа, консервативного блогера Чарли Кирка и бразильского экс-президента Жаира Болсонару.
Милей выступил на концерте: смотрите видео
Подыгрывала лидеру "Президентская группа" – за барабанами сидел депутат Берни Бенегас Линч, на гитаре играл его брат Факундо Бенегас Линч, на басу – биограф президента, а на бэк-вокале – депутат Лилия Лемонине.
После выступления Милей принял душ и переоделся, после чего начал презентацию своей книги. El Pais пишет, что она стала лишь поводом для "предвыборного митинга".
Рок-концерт в Аргентине 6 октября: смотрите фото
Как Аргентина переживает политический кризис?
Напомним, накануне партия президента проиграла выборы левоцентристам, а один из его главных союзников и снял свою кандидатуру в депутаты из-за скандала с наркоторговлей.
На фоне экономического кризиса Аргентина обратилась к США за финансовой помощью. Речь идет о 20 миллиардах долларов.
Ранее протестующие забросали камнями автомобиль Милея во время коррупционного скандала с его сестрой. Президент был вынужден эвакуироваться с предвыборного мероприятия.