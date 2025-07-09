Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Вloomberg.

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Что известно об ограблении

По данным компании, нападение длилось полтора часа. Злоумышленники действовали слаженно – двумя автомобилями преградили путь грузовику, а после захвата экипажа похитили трейлер с концентратами драгоценных металлов, который направлялся в порт Мансанильо. Хотя сам грузовик впоследствии нашли, трейлер бесследно исчез. Окончательная сумма ущерба еще уточняется, но говорится о миллионах долларов.

Справка. Золотой и серебряный концентрат – это полуобработанная руда с высоким содержанием ценных металлов. Такой груз является лакомой добычей для преступников, особенно на фоне роста количества вооруженных ограблений в стране. За первые два месяца 2025 года в Мексике зарегистрировано более 24 тысяч случаев ограблений на дорогах – на треть больше, чем в прошлом году.



В Мексике вооруженные преступники похитили 33 тонны золотого и серебряного концентрата / Фото Unsplash

Правоохранители сейчас расследуют инцидент, а компания Grupo Minero Bacis призывает власти усилить меры безопасности при транспортировке драгоценных грузов.

Ранее в США четверо мужчин ограбили АЗС, угрожая кассиру двумя питонами, чтобы получить масло с каннабисом на 400 долларов.