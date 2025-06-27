Это официально самая большая дыня такого сорта в мире. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Книгу рекордов Гиннеса.

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Огромная дыня превзошла вес:

среднестатистической стиральной машины,

мешка цемента,

взрослого золотистого ретривера.

Для сравнения, дыня тяжелее, чем восьмилетний ребенок, средний вес которого – составляет примерно 25 килограммов.



Как парень выращивал дыню / Фото Книги рекордов Гиннеса

Лоренс представил фрукт на конкурсе арбузов и дынь имени Руфино Пинеда Мендоса в городке Вильянуэва-де-ла-Серена еще в 2023 году. Он имел целью превзойти предыдущий рекорд, установленный в 2019 году – тогда дыня весила 30,47 килограмма.

Молодой агроном-энтузиаст не просто вырастил фрукт, а сделал это ради собственной мечты. Свое увлечение выращиванием гигантских плодов он превратил в серьезную цель – и поразил ею весь мир.

Интересно! Дыня-канталупа – это одна из самых популярных разновидностей дыни, известный своим сладким вкусом, ароматом и мягкой текстурой. Обычно ее вес составляет 0,5 – 2,5 килограмма, но бывают рекордные экземпляры.

Ранее британец Дэвид Нок поймал гигантского карпа весом 47,8 килограмма в Венгрии, установив неофициальный мировой рекорд.