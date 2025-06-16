Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное агентство Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

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Что известно о рекордно большой рыбе

Такую гигантскую добычу поймал поляк Михал Челковский. Мужчина рассказал, что этот улов является крупнейшим в его рыболовной карьере.

Хотя этот водоем известен своими богатыми рыбными ресурсами, такие трофейные экземпляры здесь случаются крайне редко. По оценкам, сом такого впечатляющего размера может иметь возраст более 50 лет и весить около 100 килограммов,

– подчеркнул Челковский.

Мужчина признался, что годами мечтал поймать такого великана именно на домашних водоемах.



Поляк поймал гигантского сома в реке Одры / Фото Госрыбпродагентство

Что было с рыбой дальше

В конце концов, рыбак сфотографировался со своим уловом и принял сознательное решение выпустить сома обратно в его естественную среду обитания.

Интересно! Сомы могут достигать впечатляющих размеров – все зависит от вида. Самый большой сом в Европе достигает трех метров и весит 150 – 200 килограммов. Заметим, что крупные экземпляры также встречаются в Украине, в частности в Днепре, Днестре, Южном Буге.

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