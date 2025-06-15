Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The US Sun.

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Как сообщают зоозащитники, Претендент уже несколько месяцев блуждает вдоль побережья Северной Каролины. Ученые отслеживают ее местонахождение с помощью трекера, который подает сигнал каждый раз, когда плавник акулы появляется на поверхности воды.

Интересно. Претендент – самая большая белая акула в мире. Она весит 725 килограммов и достигает 4,2 метра в длину. Большая белая акула является самой опасной среди всех видов акул по количеству зафиксированных атак на людей. Однако именно Претендент не является "охотником на людей". Он не приближается к пляжам с большим количеством людей и не нападает. По крайней мере, пока таких инцидентов не было.

Как выглядит Претендент: смотрите видео

Поэтому, отдыхающим на пляже пока не стоит паниковать, поскольку акула все еще плавает на достаточно большом расстоянии от береговой линии.

Мы часто видим, как акулы, по данным нашего глобального отслеживания акул, проводят некоторое время возле Внешних отмелей, прежде чем двинуться на север. Судя по всему, именно это и делает белая акула,

– отметил главный научный сотрудник и ветеринар OCEARCH доктор Харли Ньютон.

Зачем ученые следят за акулой

Впервые ученые поймали эту акулу 17 января 2025 года. Тогда на нее установили специальный трекер, чтобы отслеживать ее перемещения. Это позволяет отслеживать ее миграционные пути следующие 5 лет и предоставляет уникальные данные:

о жизни и поведении больших белополых акул;

о влиянии климатических изменений на миграционные маршруты;

способствует разработке мер для их охраны.

Ранее британец Кертис Миллер во время рыбалки в Южной Африке сфотографировался с акулой, которая притворялась мертвой. В больнице Миллеру наложили 91 шов.