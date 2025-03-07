Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Argus.

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Что известно об инциденте

Британец рассказал, что во время фотосессии с акулой она только притворялась мертвой и едва не откусила ему руку.

Сначала я ничего не почувствовал. Только когда увидел кровь, то понял, насколько серьезной была травма. Это несчастный случай. Я оказался не в том месте и не в то время,

– сказал Миллер после нападения.

Однако он заверил, что эта досадная история не помешает ему рыбачить в будущем.

Обратите внимание! Белые акулы являются одними из крупнейших и самых опасных морских хищников. Они могут достигать длины 4 – 5 метров и весить около тонны, что делает их чрезвычайно мощными и быстрыми охотниками. Белые акулы считаются наиболее опасными для человека среди всех видов акул. С 1990 по 2011 год было зарегистрировано 139 случаев нападений белых акул на людей, из которых 29 закончились летально.

В каком состоянии пострадавший

Друзья немедленно отвезли пострадавшего в больницу, где ему наложили 91 шов. Британец сразу позвонил матери, Хелен Миллер, чтобы успокоить ее.

"Я потеряла сознание. Пришлось отдать телефон мужу. Я не знала, что он потерял – ногу или руку. Это был мой самый большой кошмар", – вспомнила тот случай женщина.

Миллеру повезло, что он остался целым, однако больше всего он волнуется из-за испорченной татуировки на руке.



Акула укусила мужчину за руку / Фото Helen Miller