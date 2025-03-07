Все, что стоит знать о скандале между США и Канадой, а также реакцией Трюдо на это – читайте в материале 24 Канала.

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Что известно об обострении отношений между США и Канадой

Не так давно Дональд Трамп развязал против Канады настоящую торговую войну, введя пошлины в 25% процентов. Это решение имело целью уменьшить конкуренцию со стороны канадских производителей, в частности в отраслях стали, алюминия и других промышленных секторов.

Трюдо анонсировал, что его страна введет такие же пошлины в ответ. Это имело целью не только отстоять интересы национальной экономики, но и продемонстрировать решимость государства в условиях несправедливых торговых практик.

Однако такой ответ разозлил президента США, и он даже обозвал премьера Канады "губернатором". Таким образом он намекал на свои амбиции сделать страну 51-м штатом Америки.

Трюдо потроллил Трампа

Недавно в сети завирусилось видео, на котором премьер-министр Канады Джастин Трюдо потроллил президента Трампа в ответ на вопрос журналистов.

Обращаясь к премьеру Канады, журналистка процитировала министра иностранных дел страны Мелани Жоли, которая охарактеризовала то, что происходит с Трампом как психодраму. Журналистка спросила Трюдо, как бы он мог охарактеризовать происходящее,.

"Четверг", – коротко ответил глава канадского правительства, чем сильно рассмешил журналистов вокруг.

Джастин Трюдо потроллил Трампа: смотрите видео

Позже премьер-министр Канады сделал репост курьезного ролика, который сейчас набирает популярность в Канаде. Говорится о римейке культовой рекламы местного пива 25-летней давности. Как и тогда, главный месседж: "Идеальны ли мы? Нет. Но мы не 51-е!".

Культовая реклама пива: смотрите видео