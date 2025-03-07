Все, що варто знати про скандал між США та Канадою, а також реакцією Трюдо на це – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що відомо про загострення стосунків між США та Канадою

Не так давно Дональд Трамп розв'язав проти Канади справжню торгівельну війну, запровадивши мита у 25% відсотків. Це рішення мало на меті зменшити конкуренцію з боку канадських виробників, зокрема у галузях сталі, алюмінію та інших промислових секторів.

Трюдо анонсував, що його країна запровадить такі самі мита у відповідь. Це мало на меті не лише відстояти інтереси національної економіки, а й продемонструвати рішучість держави в умовах несправедливих торгівельних практик.

Однак така відповідь розлютила президента США, і він навіть обізвав прем'єра Канади "губернатором". У такий спосіб він натякав на свої амбіції зробити країну 51-м штатом Америки.

Трюдо потролив Трампа

Нещодавно у мережі завірусилося відео, на якому прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо потролив президента Трампа у відповідь на запитання журналістів.

Звертаючись до прем’єра Канади, журналістка процитувала міністерку закордонних справ країни Мелані Жолі, яка охарактеризувала те, що відбувається з Трампом як психодраму. Журналістка запитала Трюдо, як би він міг схарактеризувати те, що відбувається.

"Четвер", – коротко відповів очільник канадського уряду, чим добряче розсмішив журналістів навколо.

Джастін Трюдо потролив Трампа: дивіться відео

Пізніше прем'єр-міністр Канади зробив репост курйозного ролика, який зараз набирає популярності у Канаді. Мовиться про римейк культової реклами місцевого пива 25-річної давнини. Як і тоді, головний меседж: "Чи ми ідеальні? Ні. Але ми не 51-ші!".

Культова реклама пива: дивіться відео