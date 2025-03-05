Деталі на реакції соцмереж зібрав для вас 24 Канал.

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Трамп з'явився у Конгресі

У ніч проти 5 березня Дональд Трамп з'явився у Конгресі. Це сталося вперше після серйозної перепалки з українським лідером Володимиром Зеленським, яка відбулася 28 лютого.

Загалом промову Трампа можна описати дуже стисло: він хвалився своїми "досягненнями" за 6 тижнів на посаді. Щодо відносин з Україною, то Трамп зацитував публічне повідомлення Володимира Зеленського, заявивши, що «оцінив» заяву українського президента і розцінює його як готовність України "сісти за стіл переговорів якнайшвидше, щоби досягти довготривалого миру".

Він також заявив, що мав "серйозні дискусії" з РФ і нібито отримав "сильні сигнали" від Росії про те, що "вони (росіяни – 24 Канал) готові до миру".

Як поводився Маск

Але справжньою зіркою вечора став одіозний бізнесмен Ілон Маск, який після схвальних слів Трампа стоячи вислухав аплодисменти республіканців на свою честь. Однак, схоже, це був єдиний момент, який цікавив Маска. Бо решту часу він сидів і замріяно дивився кудись у небо.

Соцмережі жартують, що у Маска в голові йшла якась своя трансляція, або ж він просто відлетів у космос, вживаючи дещо заборонене. Але бізнесмену байдуже, адже він – улюбленець Трампа, що дозволяє йому робити будь-що.

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