Це спричинило хвилю мемів у мережі. Найсмішніше для вас зібрав 24 Канал.

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Що сказав Лукашенко

У вівторок, 4 березня, Олександр Лукашенко поставив завдання вітчизняним фахівцям активніше займатися дослідженням власних корисних копалин. Зазначається, що білоруський лідер зробив акцент саме на геологорозвідці.

Найактуальніша тема!... Кажуть, що у нас у відвалах є корисні копалини. Треба розвідати й решту: і хімію, і нафту, і газ, та інше. Я ставив відповідне завдання перед відповідним міністром,

– заявив Лукашенко.

Варто знати! 3 березня у США анонсували підписання угоди про корисні копалини з Україною. Зокрема член Палати представників Конгресу США, республіканець Браян Фіцпатрік заявив, що підписання угоди приведе до довгострокового економічного партнерства між Вашингтоном і Києвом.

Як відреагувала мережа

Соцмережі висміяли заяву Лукашенка і зазначили, що президент Білорусі, схоже, сам знайшов льох з бараболею.

Розробляючи поклади недостатньо земельних металів в є**орусі Олександр Лукашенко знайшов льох з бараболею,

– жартують соцмережі.



Лукашенко шукав корисні копалини, а знайшов картоплю / Фото із соцмереж

Ймовірно, саме так Лукашенко бачить пошуки корисних копалин у Білорусі.

Лукашенко наказав шукати корисні копалини: дивіться відео



Копай – не копай, а результат однаковий / Фото Goni



Всі допомагають Лукашенку / Фото із соцмереж