Це спричинило хвилю мемів у мережі. Найсмішніше для вас зібрав 24 Канал.
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Що сказав Лукашенко
У вівторок, 4 березня, Олександр Лукашенко поставив завдання вітчизняним фахівцям активніше займатися дослідженням власних корисних копалин. Зазначається, що білоруський лідер зробив акцент саме на геологорозвідці.
Найактуальніша тема!... Кажуть, що у нас у відвалах є корисні копалини. Треба розвідати й решту: і хімію, і нафту, і газ, та інше. Я ставив відповідне завдання перед відповідним міністром,
– заявив Лукашенко.
Варто знати! 3 березня у США анонсували підписання угоди про корисні копалини з Україною. Зокрема член Палати представників Конгресу США, республіканець Браян Фіцпатрік заявив, що підписання угоди приведе до довгострокового економічного партнерства між Вашингтоном і Києвом.
Як відреагувала мережа
Соцмережі висміяли заяву Лукашенка і зазначили, що президент Білорусі, схоже, сам знайшов льох з бараболею.
Розробляючи поклади недостатньо земельних металів в є**орусі Олександр Лукашенко знайшов льох з бараболею,
– жартують соцмережі.
Лукашенко шукав корисні копалини, а знайшов картоплю / Фото із соцмереж
Ймовірно, саме так Лукашенко бачить пошуки корисних копалин у Білорусі.
Лукашенко наказав шукати корисні копалини: дивіться відео
Копай – не копай, а результат однаковий / Фото Goni
Всі допомагають Лукашенку / Фото із соцмереж
Лукашенко навіть не уявляє, де шукати корисні копалини / Фото із соцмереж