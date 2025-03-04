Это вызвало волну мемов в сети. Самое смешное для вас собрал 24 Канал.

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Что сказал Лукашенко

Во вторник, 4 марта, Александр Лукашенко поставил задачу отечественным специалистам активнее заниматься исследованием собственных полезных ископаемых. Отмечается, что белорусский лидер сделал акцент именно на геологоразведке.

Самая актуальная тема!.... Говорят, что у нас в отвалах есть полезные ископаемые. Надо разведать и остальные: и химию, и нефть, и газ, и прочее. Я ставил соответствующую задачу перед соответствующим министром,

– заявил Лукашенко.

Стоит знать! 3 марта в США анонсировали подписание соглашения о полезных ископаемых с Украиной. В частности член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Брайан Фицпатрик заявил, что подписание соглашения приведет к долгосрочному экономическому партнерству между Вашингтоном и Киевом.

Как отреагировала сеть

Соцсети высмеяли заявление Лукашенко и отметили, что президент Беларуси, похоже, сам нашел погреб с картошкой.

Разрабатывая залежи недостаточно земельных металлов в е**орухе Александр Лукашенко нашел погреб с картошкой,

– шутят соцсети.



Лукашенко искал полезные ископаемые, а нашел картошку / Фото из соцсетей

Вероятно, именно так Лукашенко видит поиски полезных ископаемых в Беларуси.

Лукашенко приказал искать полезные ископаемые: смотрите видео



Копай – не копай, а результат одинаковый / Фото Goni



Все помогают Лукашенко / Фото из соцсетей