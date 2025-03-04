Это вызвало волну мемов в сети. Самое смешное для вас собрал 24 Канал.
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Что сказал Лукашенко
Во вторник, 4 марта, Александр Лукашенко поставил задачу отечественным специалистам активнее заниматься исследованием собственных полезных ископаемых. Отмечается, что белорусский лидер сделал акцент именно на геологоразведке.
Самая актуальная тема!.... Говорят, что у нас в отвалах есть полезные ископаемые. Надо разведать и остальные: и химию, и нефть, и газ, и прочее. Я ставил соответствующую задачу перед соответствующим министром,
– заявил Лукашенко.
Стоит знать! 3 марта в США анонсировали подписание соглашения о полезных ископаемых с Украиной. В частности член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Брайан Фицпатрик заявил, что подписание соглашения приведет к долгосрочному экономическому партнерству между Вашингтоном и Киевом.
Как отреагировала сеть
Соцсети высмеяли заявление Лукашенко и отметили, что президент Беларуси, похоже, сам нашел погреб с картошкой.
Разрабатывая залежи недостаточно земельных металлов в е**орухе Александр Лукашенко нашел погреб с картошкой,
– шутят соцсети.
Лукашенко искал полезные ископаемые, а нашел картошку / Фото из соцсетей
Вероятно, именно так Лукашенко видит поиски полезных ископаемых в Беларуси.
Лукашенко приказал искать полезные ископаемые: смотрите видео
Копай – не копай, а результат одинаковый / Фото Goni
Все помогают Лукашенко / Фото из соцсетей
Лукашенко даже не представляет, где искать полезные ископаемые / Фото из соцсетей