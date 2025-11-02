Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Что говорят о ворах драгоценностей из Лувра?
Главный прокурор Лор Бекко заявила, что ограбление совершили не профессионалы из мира организованной преступности.
Это не совсем повседневная преступность... Но это тип преступности, который мы обычно не ассоциируем с высшими эшелонами организованной преступности,
– сказала она.
Прокурор объяснила, что профили четырех арестованных лиц, в том числе подруги одного из подозреваемых, не являются типичными для профессионалов организованной преступности, которые могут выполнять сложные операции.
Вероятно, это мелкие преступники из бедных северных пригородов Парижа.
"Это явно местные люди. Все они живут более или менее в Сен-Сен-Дени", – сказала Бекко.
Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что, по его мнению, единственный подозреваемый, который до сих пор скрывается, вероятно, был организатором ограбления.
Также французские СМИ отмечают, что грабители были любителями, потому что во время побега они потеряли ценную из драгоценностей – корону императрицы Евгении, изготовленную из золота, изумрудов и бриллиантов. Также они оставили на месте преступления инструменты, перчатку и другие предметы.
Что известно об ограблении Лувра?
Утром 19 октября двое мужчин припарковали грузовой подъемник возле Лувра, поднялись на второй этаж, разбили окно, открыли витрины угловыми шлифовальными машинками, а затем скрылись на скутерах, которыми управляли два сообщника. В общем ограбление длилось около 7 минут. Все драгоценностей до сих пор не нашли.
Через неделю полиция арестовала двух мужчин, подозреваемых в проникновении в Лувр. Это 34-летний алжирец, который проживает во Франции с 2010 года и которого задержали при попытке сесть на рейс в Алжир, и 39-летний мужчина, который уже находился под судебным надзором за кражу. Оба живут в Обервилье, на севере Парижа, и "частично признали" свою причастность.
Еще двух подозреваемых, 37-летнего мужчину, у которого 11 судимостей, и 38-летнюю женщину, арестовали 29 октября. Эта пара, у которой есть общие дети, отрицает свою причастность к ограблению. Следствие не исключает наличия и других сообщников. Также предполагают, что в краже помогал охранник музея.
Сейчас троих из задержанных освободили без предъявления обвинений.
А вот сам Лувр открылся уже через 3 дня после ограбления. Но музей передал часть драгоценностей на хранение в Банк Франции, который известен своим подземным хранилищем, расположенным на глубине около 27 метров. Там хранится золотой запас страны.