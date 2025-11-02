Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.
Що кажуть про крадіїв коштовностей з Лувру?
Головна прокурорка Лор Бекко заявила, що пограбування скоїли не професіонали зі світу організованої злочинності.
Це не зовсім повсякденна злочинність... Але це тип злочинності, який ми зазвичай не асоціюємо з вищими ешелонами організованої злочинності,
– сказала вона.
Прокурорка пояснила, що профілі чотирьох заарештованих осіб, у тому числі подруги одного з підозрюваних, не є типовими для професіоналів організованої злочинності, які можуть виконувати складні операції.
Ймовірно, це дрібні злочинці з бідних північних передмість Парижа.
"Це явно місцеві люди. Усі вони живуть більш-менш у Сен-Сен-Дені", – сказала Бекко.
Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс заявив, що, на його думку, єдиний підозрюваний, який досі переховується, ймовірно, був організатором пограбування.
Також французькі ЗМІ зауважують, що грабіжники були аматорами, бо під час втечі вони втратили найціннішу з коштовностей – корону імператриці Євгенії, виготовлену з золота, смарагдів та діамантів. Також вони залишили на місці злочину інструменти, рукавичку та інші предмети.
Що відомо про пограбування Лувру?
Вранці 19 жовтня двоє чоловіків припаркували вантажний підйомник біля Лувру, піднялися на другий поверх, розбили вікно, відкрили вітрини кутовими шліфувальними машинками, а потім втекли на скутерах, якими керували два спільники. Загалом пограбування тривало близько 7 хвилин. Усіх коштовностей досі не знайшли.
Через тиждень поліція заарештувала двох чоловіків, підозрюваних у проникненні до Лувру. Це 34-річний алжирець, який проживає у Франції з 2010 року і якого затримали під час спроби сісти на рейс до Алжиру, та 39-річний чоловік, який вже перебував під судовим наглядом за крадіжку. Обидва живуть в Обервільє, на півночі Парижа, і "частково визнали" свою причетність.
Ще двох підозрюваних, 37-річного чоловіка, у якого 11 судимостей, та 38-річну жінку, заарештували 29 жовтня. Ця пара, у якої є спільні діти, заперечує свою причетність до пограбування. Слідство не виключає наявності й інших спільників. Також припускають, що у крадіжці допомагав охоронець музею.
Наразі трьох із затриманих звільнили без пред'явлення звинувачень.
А от сам Лувр відкрився уже через 3 дні після пограбування. Але музей передав частину коштовностей на зберігання до Банку Франції, який відомий своїм підземним сховищем, розташованим на глибині близько 27 метрів. Там зберігається золотий запас країни.