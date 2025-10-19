ЗМІ опублікували перші кадри моменту злочину, передає 24 Канал.
Дивіться також Найвідоміший музей світу, який грабували неодноразово: що необхідно знати про Лувр
Як пограбували Лувр?
Телеканал BFMTV показав кадри із Лувру.
На них видно, як чоловік у жовтому жилеті відкривав вітрину з історичними коштовностями шліфувальною машиною. Він прикинувся робітником.
Тим часом на задньому плані гуляли відвідувачі, які ніяк не реагували на дії чоловіка. Вони, ймовірно, навіть не усвідомлювали того, що відбувається, адже у музеї якраз проходили ремонтні роботи.
Пограбування Лувру: дивіться відео
Що відомо про пограбування Лувру?
Пограбування музею за 7 хвилин здійснили 3 чоловіків в масках. Після скоєного вони втекли на моторолері. Музей довелося закрити для відвідувачів.
Попередньо, крадії заволоділи 9 предметами із колекції коштовностей Наполеона III та імператриці Євгенії, зокрема намистом, брошкою та діадемою.
Дещо пізніше знайшли 2 з викрадених експонатів., зокрема корону імператриці Євгенії.