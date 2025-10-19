Проте сам французький музей піддавався пограбуванню вже неодноразово. Що треба знати про Лувр та про те, які наймасштабніші пограбування там відбувалися – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Велике пограбування Лувру відбулося лише за 7 хвилин, – МВС Франції

Що треба знати про Лувр?

Історія Лувру сягає XII століття, коли на цьому місці була зведена середньовічна фортеця Філіпа Августа, залишки якої можна побачити й сьогодні. Згодом вона перетворилася на величний королівський палац, що розбудовувався століттями.

У 1682 році король Людовік XIV переніс свій двір до Версаля, і в Луврі почали розміщувати королівські колекції. Офіційно як публічний музей він був відкритий під час Французької революції 10 серпня 1793 року під назвою "Центральний музей мистецтв Республіки". Розташований музей на правому березі Сени в першому окрузі Парижа.

Лувр є справжнім гігантом: загальна площа палацового комплексу становить близько 244 000 метрів квадратних, а виставкова площа – понад 72 735 метрів квадратних. Його колекція налічує понад 460 000 творів мистецтва, проте одночасно в залах експонується лише близько 35 000 експонатів.

Кімнати Лувру у Парижі / Фото з фейсбуку музею

Експозиція розділена на 9 основних кураторських відділів, що охоплюють період від найдавніших цивілізацій до середини XIX століття. Ці відділи охоплюють Стародавній Схід, Стародавній Єгипет, Грецькі, Етруські та Римські старожитності, Мистецтво Ісламу, Скульптури, Декоративно-ужиткове мистецтво, Живопис (найбільша колекція, яка налічує понад 7 500 картин) та Графічне мистецтво.

Серед найвідоміших шедеврів музею, які приваблюють мільйони відвідувачів щороку, безумовно, є "Мона Ліза" Леонардо да Вінчі, "Венера Мілоська" та "Ніка Самофракійська". Хронологічно експозиції Лувру закінчуються 1848 роком.



"Венера Мілоська" є однією з найвизначніших експонатів Лувру / Фото з фейсбуку музею

Окрім старовинної будівлі палацу, Лувр має сучасну впізнавану скляну піраміду, спроєктовану архітектором Беєм Юйміном і завершену 1989 року. Ця піраміда стала символом музею.



Піраміда Лувру була збудована лише наприкінці XX сторіччя / Фото з фейсбуку музею

Лувр також став об'єктом підвищеної уваги завдяки книзі американського письменника Дена Брауна "Код да Вінчі" і знятому у 2006 році однойменному фільмі на основі цієї книги. Музей заробив 2,5 мільйона доларів США, надавши право на знімання фільму у своїх галереях.

Скільки мільйонів людей відвідують музей щороку?

У 2018 році кількість відвідувачів Лувру перевищила 10 мільйонів осіб, що є рекордом. Водночас у подальші роки фіксувалося зниження кількості людей, що відвідують музей у зв'язку з пандемією COVID-19.

Станом на 2024 – 2025 роки Лувр відвідало близько 8 – 9 мільйонів людей, що створює тиск на інфраструктуру.

У зв'язку з цим наразі на території музею проводять масштабну реконструкцію, щоб усунути ці проблеми й адаптувати Лувр до нових вимог.

Які інциденти з пограбуванням траплялися в Луврі?

За відкритими джерелами відомо, що Лувр неодноразово ставав мішенню грабіжників, хоча такі випадки траплялися рідко. Востаннє пограбування сталося понад 35 років тому.

У липні 1990 року з музею викрали дванадцять давньоримських ювелірних виробів. Цей інцидент змусив керівництво Лувру повністю переглянути систему безпеки та вжити нових заходів для захисту колекцій.

До того, 31 травня 1983 року, з музею зникли два обладунки, інкрустовані золотом і сріблом. Їх знайшли лише через чотири десятиліття.

Ще одна гучна крадіжка сталася 11 червня 1939 року: посеред дня з виставкової зали, присвяченої колекції доктора Луї Ла Каза, зняли зі стіни картину Антуана Ватто "Байдужий". Найдивовижніше те, що зникнення полотна не помічали кілька днів.

Та найвідомішим пограбуванням в історії Лувру стало викрадення "Мони Лізи" 21 серпня 1911 року.



"Мона Лізу" викрадали з Лувру у 1911 році / Фото з фейсбуку музею

Тоді італійський художник-декоратор Вінченцо Перуджа, який раніше працював у музеї склярем, пройшов усередину у білому халаті працівника, скориставшись майже порожніми залами у вихідний день. Він зняв картину з кронштейнів, зняв із неї раму, обгорнув полотно у свій халат і спокійно вийшов із музею – майже непоміченим. Картину вдалося повернути лише у 1914 році.

Що відомо про пограбування Лувру у 2025 році?

Про пограбування Лувру стало відомо 19 жовтня. Три невідомі чоловіки в масках викрали з галереї "Аполлона" 9 експонатів часів Наполеона. Це все сталося лише за 7 хвилин.

За даними поліції, зловмисники проникли у Лувр за допомогою підіймача, зробивши у вікнах музею кругові отвори за допомогою дискової пилки. Ймовірно, чоловіки потрапили до будівлі з боку Сени, де тривають будівельні роботи.

Наразі правоохоронцям вдалося знайти 2 з 9 викрадених речей. Одна з них – це корона дружини Наполеона III, імператриці Євгенії.

Наразі правоохоронці вивчають відеозаписи з камер спостереження та намагаються встановити особи підозрюваних. На думку глави французького МВС Лорана Нуньєса, не виключено, що винуватцями є іноземці. Розмір збитків для музею наразі підраховують.