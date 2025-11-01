Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство AFP. Звинувачення офіційно висунули двом людям.

Дивіться також Таємничий чоловік біля Лувру в день пограбування: хто він і чому його фото підірвало інтернет

Чи вдалося затримати всіх підозрюваних у пограбуванні Лувру?

Поліцейські тримають під вартою двох з п'яти підозрюваних, які могли пограбувати Лувр у Парижі 19 жовтня. Справу передали до суду.

Зокрема, в крадіжці й участі в організації злочинної групи звинувачують 38-річну жінку, наразі вона перебуває під арештом. Інший підозрюваний – це 37-річний чоловік. Трьох інших осіб, які можуть також бути причетними до злочину, з невідомих причин відпустили.

Минулого тижня правоохоронці також заарештували двох чоловіків, які могли входити до команди грабіжників – це чоловіки 34 і 39 років. Останній раніше мав судимість за крадіжки з обтяжувальними обставинами у 2008 та 2014 роках.

У суботу, 1 листопада, Паризька прокуратура доставила кількох підозрюваних злочинців до суду, однак їхня кількість не уточнюється.

Що відомо про пограбування Лувру?