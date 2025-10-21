Злочинців досі шукають. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на RTL, в етері якого деталі розповіла прокурорка французької столиці Лора Беккуа.

Як оцінили викрадені з Лувру коштовності?

За даними куратора музею, орієнтовна вартість викрадених коштовностей – 88 мільйонів євро.

Ця сума справді вражає, але варто пам'ятати, що це економічний збиток, який не можна порівнювати з історичною втратою,

– сказала прокурорка.

Вона також зазначила, що злочинці не отримають такої суми, якщо розберуть та переплавлять прикраси. "Тож, ймовірно, можна сподіватися, що вони добре подумають і не знищать ці коштовності без причини", – додала Беккуа.

Які прикраси викрали з музею: дивіться фото

Як відбулося пограбування Лувру 19 жовтня?