Злочинців досі шукають. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на RTL, в етері якого деталі розповіла прокурорка французької столиці Лора Беккуа.

Дивіться також Найвідоміший музей світу, який грабували неодноразово: що необхідно знати про Лувр

Як оцінили викрадені з Лувру коштовності?

За даними куратора музею, орієнтовна вартість викрадених коштовностей – 88 мільйонів євро.

Ця сума справді вражає, але варто пам'ятати, що це економічний збиток, який не можна порівнювати з історичною втратою,
– сказала прокурорка.

Вона також зазначила, що злочинці не отримають такої суми, якщо розберуть та переплавлять прикраси. "Тож, ймовірно, можна сподіватися, що вони добре подумають і не знищать ці коштовності без причини", – додала Беккуа.

Які прикраси викрали з музею: дивіться фото

Як відбулося пограбування Лувру 19 жовтня?

  • Зухвалий напад, що тривав лише 7 хвилин, здійснило троє чоловіків у масках, вони втекли на моторолері.

  • Один зі злочинців прикинувся робітником, згодом правоохоронці знайшли його жовтий жилет. Ймовірні сліди ДНК на ньому можуть допомогти розслідуванню.

  • Момент пограбування потрапив на відео, а Лувр згодом закрили для відвідувачів.

  • Нагадаємо, одну з викрадених речей незабаром знайшли біля музею. Ймовірно, це корона імператриці Євгенії, яку пошкодили під час інциденту.