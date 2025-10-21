Преступников до сих пор ищут. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RTL, в эфире которого детали рассказала прокурор французской столицы Лора Беккуа.

Как оценили похищенные из Лувра драгоценности?

По данным куратора музея, ориентировочная стоимость похищенных драгоценностей – 88 миллионов евро.

Эта сумма действительно впечатляет, но стоит помнить, что это экономический ущерб, который нельзя сравнивать с исторической потерей,

– сказала прокурор.

Она также отметила, что преступники не получат такой суммы, если разберут и переплавят украшения. "Поэтому, вероятно, можно надеяться, что они хорошо подумают и не уничтожат эти драгоценности без причины", – добавила Беккуа.

Какие украшения похитили из музея: смотрите фото

Как произошло ограбление Лувра 19 октября?