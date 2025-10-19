Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Parisien.

Что известно о первой похищенной драгоценности из Лувра, которую удалось найти?

По информации издания, одна из похищенных драгоценностей была найдена возле музея. Согласно предварительным данным расследования, это, вероятно, корона императрицы Евгении. Она была сломана после инцидента.

Справочно! Корона императрицы Евгении – это выдающаяся корона, создана в 1855 году по эскизам ювелира Лемонье для жены Наполеона III. Она была украшена бриллиантами и другими драгоценностями. После свержения империи в 1870 году корона, как и другие сокровища, была выставлена в музее Лувр в Париже.



Корона французской императрицы Евгении, которую похитили из Лувра 19 октября / Фото с сайта Музея Лувр

По данным французской газеты, музей ограбила группа неизвестных в масках, полностью закрывающих лицо. Вероятно, они попали в здание со стороны Сены, где продолжаются строительные работы.

Как сообщается, злоумышленники могли воспользоваться грузовым лифтом, чтобы сразу добраться до целевого зала в галерее "Аполлона". Разбив окна, двое нападавших вошли внутрь, а третий остался снаружи.

По предварительным данным, грабители похитили 9 предметов из коллекции драгоценностей, принадлежавших Наполеону III и императрице Евгении, среди которых были ожерелье, брошь и диадема. Экспонаты хранились в витринах, посвященных Наполеону и французским монархам.

Источник в Лувре уточнил, что знаменитый "Регент" – самый большой бриллиант коллекции весом более 140 карат – остался на месте. Размер ущерба пока не оценен.

Что известно об ограблении Лувра 19 октября?