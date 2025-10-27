Повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.

Що відомо про фото загадкового чоловіка біля Лувру?

Паризький фотограф AP Тібо Камю зробив загадковий знімок 19 жовтня – у день, коли поліція перекривала територію навколо Лувру після пограбування. На фото видно правоохоронців, що блокують вхід до музею, а поряд із ними – молодого чоловіка у пальто, піджаку з краваткою та федорі.

Загадковий чоловік біля Лувру / Thibault Camus / Associated Press

За словами самого Камю, кадр вийшов не надто вдалим, адже передній план частково закрило чиєсь плече. Втім, знімок все одно виконав свою мету, показавши, як працювала поліція в той момент.

Після публікації фото у соцмережах користувачі почали активно його обговорювати, порівнюючи загадкового чоловіка з інспектором Жаком Клузо з серії фільмів "Рожева пантера". Дехто навіть припустив, що він може бути одним із детективів, які розслідують пограбування Лувру.

Як в мережі реагують на загадкового чоловіка біля Лувру / Скриншоти

Водночас сам фотограф не може підтвердити цю версію. За його словами, чоловік, ймовірно, просто опинився поруч і залишав територію музею, коли поліція почала її оточувати.

Тим часом у прокуратурі Парижа не стали спростовувати чутки щодо особи цього чоловіка.

"Ми краще лишимо це таємницею ;)", – йшлося в електронному листі у відповідь на запитання журналістів.

Чи вдалося затримати грабіжників Лувру?

Як повідомляє Reuters, французькі правоохоронці затримали підозрюваних у зухвалому пограбуванні Лувру. Один із них намагався покинути країну літаком.

Двох чоловіків приблизно 30-річного віку заарештували в суботу ввечері неподалік Парижа. Один із них уже проходив перевірку в аеропорту Шарля де Голля перед вильотом до Алжиру.

За даними французьких ЗМІ, обидва затримані – жителі передмістя Сена-Сен-Дені, яке вважається одним із найпроблемніших районів столиці Франції.

Що відомо про пограбування Лувру?