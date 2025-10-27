Сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

Что известно о фото загадочного мужчины возле Лувра?

Парижский фотограф AP Тибо Камю сделал загадочный снимок 19 октября – в день, когда полиция перекрывала территорию вокруг Лувра после ограбления. На фото видно правоохранителей, блокирующих вход в музей, а рядом с ними – молодого человека в пальто, пиджаке с галстуком и федоре.

Загадочный человек возле Лувра / Thibault Camus / Associated Press

По словам самого Камю, кадр получился не слишком удачным, ведь передний план частично закрыло чье-то плечо. Впрочем, снимок все равно выполнил свою цель, показав, как работала полиция в тот момент.

После публикации фото в соцсетях пользователи начали активно его обсуждать, сравнивая загадочного мужчину с инспектором Жаком Клузо из серии фильмов "Розовая пантера". Некоторые даже предположил, что он может быть одним из детективов, которые расследуют ограбление Лувра.

Как в сети реагируют на загадочного мужчину возле Лувра / Скриншоты

В то же время сам фотограф не может подтвердить эту версию. По его словам, мужчина, вероятно, просто оказался рядом и покидал территорию музея, когда полиция начала ее окружать.

Между тем в прокуратуре Парижа не стали опровергать слухи о личности этого человека.

"Мы лучше оставим это тайной ;)", – говорилось в электронном письме в ответ на вопрос журналистов.

Удалось ли задержать грабителей Лувра?

Как сообщает Reuters, французские правоохранители задержали подозреваемых в дерзком ограблении Лувра. Один из них пытался покинуть страну самолетом.

Двух мужчин примерно 30-летнего возраста арестовали в субботу вечером недалеко от Парижа. Один из них уже проходил проверку в аэропорту Шарля де Голля перед вылетом в Алжир.

По данным французских СМИ, оба задержанные – жители пригорода Сена-Сен-Дени, который считается одним из самых проблемных районов столицы Франции.

Что известно об ограблении Лувра?