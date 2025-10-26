Инцидент продемонстрировал серьезные недостатки в системе безопасности одного из самых известных музеев мира. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Во Франции задержали двух подозреваемых в ограблении Лувра

Как Лувр собирается хранить свои экспонаты?

Лувр вынужден был передать часть своих самых ценных драгоценностей на хранение в Банк Франции.

Как сообщает RTL со ссылкой на собственные источники, передача ценных экспонатов из галереи Аполлона, где хранятся французские королевские драгоценности, состоялась в пятницу под охраной полиции в условиях строгой секретности.

Банк Франции, известен своим подземным хранилищем, расположенным на глубине около 27 метров, хранит золотой запас страны. Здание банка находится всего в полукилометре от Лувра – на правом берегу Сены.

Как музей, так и Банк Франции отказались комментировать информацию агентству Reuters.

Напомним, 19 октября преступники похитили восемь драгоценных экспонатов общей стоимостью примерно 102 миллиона долларов. Они пробрались в здание, использовав кран, чтобы разбить верхнее окно прямо во время работы музея, и скрылись на мотоциклах.

Это дерзкое ограбление вызвало широкий международный резонанс и стало поводом для обсуждения во Франции – многие назвали произошедшее "национальным унижением".

Что известно об ограблении Лувра?