Инцидент продемонстрировал серьезные недостатки в системе безопасности одного из самых известных музеев мира. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Как Лувр собирается хранить свои экспонаты?
Лувр вынужден был передать часть своих самых ценных драгоценностей на хранение в Банк Франции.
Как сообщает RTL со ссылкой на собственные источники, передача ценных экспонатов из галереи Аполлона, где хранятся французские королевские драгоценности, состоялась в пятницу под охраной полиции в условиях строгой секретности.
Банк Франции, известен своим подземным хранилищем, расположенным на глубине около 27 метров, хранит золотой запас страны. Здание банка находится всего в полукилометре от Лувра – на правом берегу Сены.
Как музей, так и Банк Франции отказались комментировать информацию агентству Reuters.
Напомним, 19 октября преступники похитили восемь драгоценных экспонатов общей стоимостью примерно 102 миллиона долларов. Они пробрались в здание, использовав кран, чтобы разбить верхнее окно прямо во время работы музея, и скрылись на мотоциклах.
Это дерзкое ограбление вызвало широкий международный резонанс и стало поводом для обсуждения во Франции – многие назвали произошедшее "национальным унижением".
Что известно об ограблении Лувра?
Средь бела дня 19 октября несколько преступников проникли в Лувр в Париже. Они воспользовались подъемным краном, чтобы добраться до балкона, ведущего к Галерее Аполлона. Тогда злоумышленники взломали окно, разбили витрины и похитили бесценные ювелирные украшения.
После этого они скрылись на мотоциклах. Похищение продолжалось семь минут.
Событие вызвало громкие общественные обсуждения во Франции. Администрация музея ранее уже заявляла о недостаточном финансировании системы безопасности.