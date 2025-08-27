Про це розповідає 24 Канал з посиланням на засідання уряду в Білому домі у вівторок, 26 серпня. Президент США Дональд Трамп заявив, що світ не опиниться на порозі Третьої світової війни, однак може розпочатися економічна війна.
Трамп пояснив, чому світової війни не буде
Американський лідер пояснив, що у Білому домі розглядають нові інструменти тиску – насамперед економічні санкції.
У нас є економічні санкції. Я кажу про економіку, бо ми не хочемо отримати світову війну. Думаю, якби я не переміг на виборах, то Україна вже була б втягнута у світову війну. Зараз цього не станеться,
– заявив Трамп.
Він наголосив, що майбутня "економічна війна" насамперед вдарить по Росії.
Це буде погано. Погано для Росії. І я цього не хочу. Але мушу придивитися, адже Зеленський також не безневинний. Для танго потрібні двоє,
– додав американський президент.
Крім того, Трамп не виключив запровадження нових санкцій проти Кремля у разі відмови Москви від переговорів. На запитання журналістів про те, чи Путін знову опинився під ризиком економічних обмежень, президент США відповів ствердно.
Якщо я можу уникнути війни, запровадивши санкції, або просто будучи собою, або застосувавши дуже жорстку тарифну систему, яка стане надзвичайно дорогою для Росії, України чи будь-кого іншого, з ким ми маємо справу,
– підкреслив він.
Що відомо про санкції проти Росії?
Євросоюз вже ухвалив 18 пакетів санкцій проти Росії через війну в Україні. Головна дипломатка ЄС Кая Каллас назвала останній пакет "найжорстокішим на сьогодні". Він охоплює заходи в енергетичній, фінансовій та торгівельній сферах.
На початку серпня США оголосили про введення додаткових 25% тарифів проти Індії, яка продовжує закуповувати російську нафту. Нові тарифи мали набути чинності з 27 серпня, хоча деякі експерти сумніваються, що погрози Трампа щодо Індії будуть реалізовані.
Вашингтон також попередив Китай про можливість додаткових тарифів за купівлю російської нафти. У Пекіні заявили, що відстоюватимуть незалежність своєї енергетичної політики. У США натомість не поспішають посилювати тиск на Китай і відзначають, що задоволені поточною тарифною угодою з Пекіном.