Про це розповідає 24 Канал з посиланням на засідання уряду в Білому домі у вівторок, 26 серпня. Президент США Дональд Трамп заявив, що світ не опиниться на порозі Третьої світової війни, однак може розпочатися економічна війна.

Трамп пояснив, чому світової війни не буде

Американський лідер пояснив, що у Білому домі розглядають нові інструменти тиску – насамперед економічні санкції.

У нас є економічні санкції. Я кажу про економіку, бо ми не хочемо отримати світову війну. Думаю, якби я не переміг на виборах, то Україна вже була б втягнута у світову війну. Зараз цього не станеться,

– заявив Трамп.

Він наголосив, що майбутня "економічна війна" насамперед вдарить по Росії.

Це буде погано. Погано для Росії. І я цього не хочу. Але мушу придивитися, адже Зеленський також не безневинний. Для танго потрібні двоє,

– додав американський президент.

Крім того, Трамп не виключив запровадження нових санкцій проти Кремля у разі відмови Москви від переговорів. На запитання журналістів про те, чи Путін знову опинився під ризиком економічних обмежень, президент США відповів ствердно.

Якщо я можу уникнути війни, запровадивши санкції, або просто будучи собою, або застосувавши дуже жорстку тарифну систему, яка стане надзвичайно дорогою для Росії, України чи будь-кого іншого, з ким ми маємо справу,

– підкреслив він.

Що відомо про санкції проти Росії?