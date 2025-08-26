Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Білий дім.

Що сказав Трамп?

Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський "небезгрішний", коментуючи врегулювання війни.

Зеленський теж не зовсім невинний. Для танго потрібні двоє,

– сказав американський президент.

Також він висловив впевненість, що Україна думала, що Росія виграє. Свою думку він аргументував тим, що російська армія значно більша за українську.

"Я впевнений, що Україна думала, що вони (росіяни – 24 Канал) виграють. Ти збираєшся перемогти когось, хто у 15 разів більший за тебе", – сказав Трамп.

Не забув він цього разу вкотре згадати попереднього президента США Джо Байдена, зауваживши, що він "не повинен був дозволяти цьому (війні – 24 Канал) статися".

Останні заяви Трампа