Шлях до мирної угоди у війні Росії проти України вже розпочався, однак наразі ми перебуваємо на дуже ранній стадії. Не варто думати, що пройдено хоча б половину дороги, – попереду багато роботи.

Диктатор Володимир Путін все ще не покидає свої імперські амбіції – він досі хоче захопити усю територію України. У цьому впевнений генерал-лейтенант США у відставці Річард Ньютон.

В ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу він розповів, якими насправді мають бути гарантії безпеки для України, щоб уникнути третьої атаки Росії – читайте аналіз подій далі у матеріалі.

Президент США Дональд Трамп зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. Лідери обговорили питання надання Україні гарантій безпеки після саміту між Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним. Яке ваше враження від зустрічі між Зеленським і Трампом? Як ви оцінюєте результати цих переговорів?

У мене є одне слово – видатний. Видатний з огляду виступу Зеленського, а також господаря саміту – Трампа і, безумовно, європейських лідерів, які потім приєдналися до ширшого саміту за участю Трампа і Зеленського.

Ми дійсно просунулися далеко за останні 96 годин після зустрічі Трампа з Путіним на Алясці. Однак якщо подивитися вперед, то, на мою думку, після 1270 днів жорстокої агресії та війни, розв'язаної Путіним і Росією проти України, ми досягли нової, вищої точки у відносинах між Сполученими Штатами та Україною, а також з Європою.

Зараз сформовано єдиний фронт, який рухатиметься вперед, щоб взаємодіяти з Путіним і спробувати знайти мирне вирішення цієї війни.

Інтерв'ю з Річардом Ньютоном: дивіться відео

Які аспекти повинні передбачати гарантії безпеки для України?

Трамп пообіцяв надати Україні надійний захист і серйозні гарантії безпеки. Чи очікуєте ви, що США нададуть будь-яку підтримку "Коаліції охочих" або навіть візьмуть ширшу участь у питанні гарантії безпеки? Як це може виглядати?

Безумовно, очікую. Гарантії безпеки, на мою думку, – це насамперед гарантії, які запобігають третій атаці Путіна на Україну. Мені не потрібно нагадувати про події в Криму у 2014 році та про вторгнення в лютому 2022 року. Ми не можемо допустити третього вторгнення. Тому ці гарантії безпеки повинні ґрунтуватися на військових, економічних і, безумовно, політичних механізмах.

Я вважаю, що вже досягнуто твердої домовленості про підтримку з боку президента Трампа і США в наданні цих гарантій, які чітко та обґрунтовано попросив Зеленський, і які підтримали європейські лідери.

Це містить, як я вже згадав, військові можливості, продовження поставок озброєння через Європу в Україну, щоб запобігти та протистояти агресії Путіна, якщо він вирішить її продовжити. Ми можемо обговорити деякі деталі.

Також існують економічні гарантії безпеки. Трамп вже ввів санкції проти ключових торговельних партнерів Росії, особливо у сфері нафти, щоб завдати удару по російській економіці та особисто по Путіну. Зокрема, це стосується Індії, проти якої ввели тарифи в розмірі 50%, і очікуються подальші кроки в цьому напрямку.

Зверніть увагу! Аналітики висловлюють думку, що тарифи Трампа проти Індії можуть так і не набути чинності. Мовляв, президент США все лояльніше ставиться до Росії.

Політичний аспект полягає в наданні гарантій, не обов'язково в запрошенні України до НАТО на цьому етапі, але в створенні гарантій, аналогічних 5 статті НАТО для України з боку окремих європейських держав, а також за участю Сполучених Штатів Америки, як пообіцяв президент Трамп. Подивимося, як це буде розвиватися, але зараз у нас нарешті сформовано потужний і єдиний фронт проти Путіна і його агресії.

Ви щойно згадали гарантії безпеки, аналогічні 5 статті НАТО. На вашу думку, як США могли б підтримати ці гарантії безпеки, надавши повітряну підтримку силам коаліції та залучивши військово-повітряні сили?

Насамперед ці гарантії безпеки в найширшому сенсі повинні забезпечити не тільки європейські країни, але і США мають приєднатися до цієї підтримки. Це ключове слово, яке ви використали, – підтримка. США забезпечать виконання цих гарантій за допомогою повітряної потужності.

Я б виступив за продаж або надання більшої кількості винищувачів F-16 Повітряним силам України, щоб вона могла захищати свій повітряний простір від російської агресії.

Також мовиться про розширення військових можливостей, постачання передового озброєння, такого як реактивні системи залпового вогню HIMARS та інших засобів. Мовиться не лише про засоби оборони, але й про наступальні можливості.

Я також виступаю за розширення обсягів розвідувальної інформації – як тактичної, так і стратегічної, щоб російські цілі перебували під більш серйозною загрозою завдяки більш точній інформації, яку надають США.

Крім того, я б підтримав проведення наступальних кібероперацій, можливостей, які США можуть надати напряму або через Європу, щоб стримувати Путіна в кіберпросторі.

Я вважаю, що в рамках цих гарантій з боку Європи, при запрошенні України і президента Зеленського, потрібно розмістити європейські війська на її території для навчань і стримування в разі нової атаки Росії. Ці європейські сили на землі підтримають повітряні потужності США, розвідка, кібероперації та інші можливості.

Чому США не обов'язково розміщувати свої війська в Україні?

За інформацією Axios, один з радників Трампа в приватній розмові повідомив, що США можуть підтримати розміщення американських військ на території України, але це ще обговорюють між союзниками.

Зараз я б не підтримував розміщення американських військ в Україні. Це завдання повинні виконати європейські партнери. Пряма присутність американських військ на землі не є обов'язковою.

Однак я б не виключав повністю присутність американських військ хоча б для Путіна. Я б дав йому зрозуміти, що війська ми не розмістимо, але у нас є певні можливості.

Проте я б зосередився на наявних можливостях – повітряна міць, постачання техніки, наступальні дії, кібероперації та обмін розвідданими. На цьому етапі я б не радив Трампу розміщувати американські війська в Україні. Це повинні робити європейські партнери.

Найкращий варіант щодо питання територій

Трамп впевнений, що Путін дійсно хоче укласти угоду. Однак, на мою думку, російський диктатор готовий припинити війну тільки у разі, якщо Росія отримає весь Донбас.

Чи очікуєте ви, що Путін піде на такі "поступки"? І чи не вважаєте ви, що для України було б невигідно віддавати весь Донбас Росії, враховуючи військову ситуацію на місцях зараз?

По-перше, вважаю, що буде те, що називають обміном територіями. Думаю, доведеться йти на певні територіальні поступки. Перш ніж обговорювати це, важливо нагадати, що Путіну не можна довіряти ні в мирній угоді, ні при перемир'ї, він не буде дотримуватися домовленостей. Нагадаю про угоди "Мінськ-1" і "Мінськ-2", які він порушив.

По-друге, я впевнений, що Путін все ще прагне захопити всю Україну. Він хоче встановити маріонетковий уряд у Києві. Він хоче знищити українську армію, яка ефективно відбила його наступ і перенесла бойові дії на територію Росії. Тому йому не можна довіряти. Проте я вважаю, що на Путіна здійснюють тиск, особливо економічний, його економіка перебуває у важкому становищі.

І якщо президент Трамп і Європа введуть додаткові санкції, а також тарифи, це може серйозно вдарити по російській економіці, яка вже перебуває на межі.

Це впливає на відносини Путіна, особливо з головою Китаю Сі Цзіньпіном, який купує 45% всієї російської нафти. Тому тут залучено багато факторів.

Однак головне – Путіну не можна довіряти в питанні дотримання умов мирного врегулювання. Саме тому нам необхідно мати важелі тиску. Єдине, що він розуміє, – це сила і міць. Інструменти для Зеленського і України, щоб продовжувати боротьбу або стримувати майбутню агресію Путіна, повинні бути чіткими.

Щодо територій – в районі Донбасу, на Сході України, я вважаю, що можливі так звані обміни територіями та інші варіанти. Однак я б не підтримав передачу певних ділянок Донбасу, особливо ключових районів у Донецькій області, де розташована укріплена лінія оборони, яка не дозволяє Путіну безпосередньо просуватися в бік Харкова та інших напрямків.

З військового огляду, є ділянки землі на Сході України, за які ви (українці – 24 Канал) боролися надзвичайно ефективно. Ці території не можна просто так віддати або дозволити Путіну їх захопити.

Повертаючись до питання про землю, я б не підтримав сценарій, за якого українська територія була б назавжди анексована Росією. Я вважаю можливим припинення вогню. Можливо, за певних умов, на тривалий термін, але без формальної анексії. Це може нагадувати ситуацію з демілітаризованою зоною між Північною і Південною Кореєю, яку створили в 1950-х роках.

Однак насамперед я б виступив за припинення вогню з чітко визначеними умовами й позиціями, а потім вже обговорював би деталі можливої передачі територій в довгостроковій, тимчасовій перспективі. Однак все це повинно бути підкріплено і забезпечено присутністю європейських військових на землі, які будуть здійснювати моніторинг.

Мирні переговори: є два варіанти розвитку подій

Якою є ймовірність того, що президента Зеленського можуть змусити до невигідної для України угоди?

Можливі два варіанти розвитку подій. Перший – це поділ української території, що здійснюється на основі певних умов на місцях. Такий варіант був би вкрай сприятливим для України. Саме до цього я закликав би Зеленського, і вважаю, що він робить це дуже ефективно, принаймні публічно. Чи матиме він бажаний результат – це вже інше питання.

Другий варіант – розділ України, за якого вона фактично підпорядковується Путіну та Росії. На мою думку, це стало б катастрофічною поразкою для України, Європи й США. Я не бачу, щоб такий сценарій був можливим.

Моя основна думка – зараз є потужний імпульс на користь України завдяки лідерству Зеленського та підтримці Європи й США. Цей імпульс працює на Україну. Тому я б рекомендував, щоб президент Зеленський, вступаючи у переговори з президентом Путіним, можливо, в межах двостороннього саміту, робив це з позиції сили, попри бойові дії, що тривають на Сході України.

Я не підтримав би ідею віддати всі 20% територій, які Путін захопив. Однак доведеться вести переговори щодо обміну землями, обговорювати ділянки землі, які можуть бути віднесені до формату демілітаризованої зони на тривалий термін. Я вважаю, що це єдиний шлях до гарантованого миру.

Як Трамп може відповісти Путіну на затягування переговорів?

Якщо Володимир Путін вирішить затягнути переговори за участю Дональда Трампа, не домагаючись жодного прогресу, на що він може очікувати від президента США?

Він може очікувати на політичну реакцію з боку президента, зокрема щодо законопроєкту, який перебуває у Сенаті Сполучених Штатів Америки. Він дозволить президенту ввести тарифи від нуля до 500% проти тих країн, які закуповують нафту в Росії, а саме це і є основним джерелом фінансування путінської військової економіки.

Я говорю про такі країни, як Китай, Індія, Бразилія та інші, щодо яких можна застосувати ці заходи й серйозно вплинути на російську та європейську економіки в середньостроковій перспективі. Це завдасть удару Путіну.

І ще, це вже було озвучено публічно, президент Трамп рішуче закликав європейських лідерів на саміті запровадити власні санкції й тарифи проти російських товарів та послуг.

Також існує понад 300 мільярдів доларів заморожених російських активів у західних банках та ще 10 мільярдів доларів у банках США. Ці активи необхідно продовжувати заморожувати, а потім передати Україні, щоб вона могла розпочати відновлення інфраструктури, шкіл, житлових будинків, лікарень, зруйнованих внаслідок атак Путіна із застосуванням дронів, балістичних та крилатих ракет.

А також для того, щоб Україна, Європа та решта світу могли відновити аграрну економіку, яка також постраждала. Існує низка серйозних важелів тиску, особливо економічних, які має президент Трамп.

Чи погодиться Путін на припинення вогню у повітрі?

Після саміту на Алясці кореспондент видання The Economist повідомив про можливу угоду про припинення вогню у повітрі. Однак жодних додаткових подробиць немає. Які шанси на реалізацію цього обмеженого перемир'я у повітрі, і чи залишається цей варіант на порядку денному? Адже Трамп прагне досягти повноцінної мирної угоди, а не просто режиму припинення вогню.

Ми досі не знаємо подробиць, які стали результатом зустрічі Трампа та Зеленського в Овальному кабінеті. Ми також не знаємо деталей, які обговорювалися на саміті з європейськими лідерами, Трампом та Зеленським. Я вважаю, що обмежене припинення вогню в повітрі, можливо, справді обговорюється. Чи станеться це – невідомо.

Трамп оголосив, що держсекретар Марко Рубіо веде переговори щодо гарантій безпеки США, які будуть запропоновані Росії. Ці деталі ще доведеться узгодити. Як зазначив Трамп, головна мета – перейти до повноцінного мирного врегулювання та розпочати цей процес.

Ми на дуже ранній стадії. Якщо для мирної угоди потрібно пройти десять етапів, то ми, ймовірно, лише на третьому чи четвертому кроці, попереду багато роботи.

Чи припинення вогню в повітрі є частиною цього процесу? Не знаю. Але я не очікував би, що Путін погодиться на це. Адже йому вигідно продовжувати завдавати ударів по Україні, якщо він вважає, що таким чином зможе покращити свої позиції на полі бою або зламати волю українського народу.

Проте сталося протилежне. Рішучість українського народу була такою, що вражає. Вона зміцнилася і показала всьому світу, що Україна та її народ готові протистояти цьому жорстокому диктаторові. Тому його стратегія не спрацювала.

Однак я не здивувався б, якщо Путін продовжить удари по Україні, але вірю, що врешті бойові дії припиняться і буде досягнута мирна угода. Як ми до цього прийдемо, залежить від деталей, які поки що невідомі чи формуються.

Що спробує зробити Путін на зустрічі з Трампом і Зеленським?

Чи зможе Володимир Путін маніпулювати президентом Трампом під час майбутнього саміту за участю Зеленського, Путіна й себе?

Він докладе всіх зусиль, щоб спробувати маніпулювати не лише президентом Трампом, а й створити розбіжності між ним і Зеленським, а також між США та рештою Європи. Він уже намагався це зробити, і дехто побоювався після успішного саміту на Алясці, але результати від 19 серпня вражають.

Між Україною та Сполученими Штатами Америки немає розбіжностей. Немає розриву між Україною, США та Європою. Ми неймовірно єдині. Відверто кажучи, це лякає Путіна. Він думав, що зламає волю українців, єдність НАТО та стосунки Трампа із Зеленським та Європою. Цього не відбувається. Навпаки, союз став сильнішим, ніж я бачив за останні роки.

Чи полетить Трамп у Москву?

Які шанси того, що президент Трамп відвідає Росію, беручи до уваги те, що Володимир Путін запросив його до Москви під час саміту на Алясці?

На цьому етапі шанси доволі низькі. Я не рекомендував би президенту відвідувати Росію. Річ у тім, що приїзд Путіна до Сполучених Штатів Америки на Аляску повернув його на світову арену. Він був ізгоєм протягом багатьох років, і це викликало в мене певні побоювання щодо проведення саміту.

Я радий, що він пройшов на Алясці, оскільки важливий діалог та запуск переговорного процесу. Це призвело до успішного саміту згодом у Білому домі з Трампом, Зеленським та європейськими лідерами. Проте я не підтримав би ідею візиту президента до Росії.

По-перше, президенту Трампу не потрібно їхати туди, щоб вести переговори з Путіним. По-друге, я не давав би Путіну переваги, які він отримає, приймаючи президента США і посилюючи свою присутність на світовій арені.

Путін — агресор, він жорстокий диктатор, який має ядерну зброю. Якщо дозволити йому приймати президента США, це створить помилкове відчуття рівності, якої він не заслуговує і не повинен мати. Тому я не рекомендував би цей візит.