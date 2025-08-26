Путь к мирному соглашению в войне России против Украины уже начался, однако сейчас мы находимся на очень ранней стадии. Не стоит думать, что пройдено хотя бы половину дороги, – впереди много работы.

Диктатор Владимир Путин все еще не покидает свои имперские амбиции – он до сих пор хочет захватить всю территорию Украины. В этом уверен генерал-лейтенант США в отставке Ричард Ньютон.

В эксклюзивном интервью для 24 Канала он рассказал, какими на самом деле должны быть гарантии безопасности для Украины, чтобы избежать третьей атаки России – читайте анализ событий далее в материале.

"Сформировали единый фронт": о результатах встречи Трампа и Зеленского

Президент США Дональд Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Лидеры обсудили вопрос предоставления Украине гарантий безопасности после саммита между Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Каково ваше впечатление от встречи между Зеленским и Трампом? Как вы оцениваете результаты этих переговоров?

У меня есть одно слово – выдающийся. Выдающийся ввиду выступления Зеленского, а также хозяина саммита – Трампа и, безусловно, европейских лидеров, которые затем присоединились к более широкому саммиту с участием Трампа и Зеленского.

Мы действительно продвинулись далеко за последние 96 часов после встречи Трампа с Путиным на Аляске. Однако если посмотреть вперед, то, по моему мнению, после 1270 дней жестокой агрессии и войны, развязанной Путиным и Россией против Украины, мы достигли новой, высшей точки в отношениях между Соединенными Штатами и Украиной, а также с Европой.

Сейчас сформирован единый фронт, который будет двигаться вперед, чтобы взаимодействовать с Путиным и попытаться найти мирное решение этой войны.

Какие аспекты должны включать гарантии безопасности для Украины?

Трамп пообещал предоставить Украине надежную защиту и серьезные гарантии безопасности. Ожидаете ли вы, что США окажут какую-либо поддержку "Коалиции желающих" или даже примут более широкое участие в вопросе гарантии безопасности? Как это может выглядеть?

Безусловно, ожидаю. Гарантии безопасности, по моему мнению, – это прежде всего гарантии, которые предотвращают третью атаку Путина на Украину. Мне не нужно напоминать о событиях в Крыму в 2014 году и о вторжении в феврале 2022 года. Мы не можем допустить третьего вторжения. Поэтому эти гарантии безопасности должны основываться на военных, экономических и, безусловно, политических механизмах.

Я считаю, что уже достигнута твердая договоренность о поддержке со стороны президента Трампа и США в предоставлении этих гарантий, которые четко и обоснованно попросил Зеленский, и которые поддержали европейские лидеры.

Это включает, как я уже упомянул, военные возможности, продолжение поставок вооружения через Европу в Украину, чтобы предотвратить и противостоять агрессии Путина, если он решит ее продолжить. Мы можем обсудить некоторые детали.

Также существуют экономические гарантии безопасности. Трамп уже ввел санкции против ключевых торговых партнеров России, особенно в сфере нефти, чтобы нанести удар по российской экономике и лично по Путину. В частности, это касается Индии, против которой ввели тарифы в размере 50%, и ожидаются дальнейшие шаги в этом направлении.

Политический аспект заключается в предоставлении гарантий, необязательно в приглашении Украины в НАТО на этом этапе, но в создании гарантий, аналогичных 5 статье НАТО для Украины со стороны отдельных европейских государств, а также с участием Соединенных Штатов Америки, как пообещал президент Трамп. Посмотрим, как это будет развиваться, но сейчас у нас наконец-то сформирован мощный и единый фронт против Путина и его агрессии.

Вы только что упомянули гарантии безопасности, аналогичные 5 статье НАТО. По вашему мнению, как США могли бы поддержать эти гарантии безопасности, предоставив воздушную поддержку силам коалиции и привлекая военно-воздушные силы?

Прежде всего эти гарантии безопасности в широком смысле должны обеспечить не только европейские страны, но и США должны присоединиться к этой поддержке. Это ключевое слово, которое вы использовали, – поддержка. США обеспечат выполнение этих гарантий с помощью воздушной мощи.

Я бы выступил за продажу или предоставление большего количества истребителей F-16 Воздушным силам Украины, чтобы она могла защищать свое воздушное пространство от российской агрессии.

Также говорится о расширении военных возможностей, поставки передового вооружения, такого как реактивные системы залпового огня HIMARS и других средств. Говорится не только о средствах обороны, но и о наступательных возможностях.

Я также выступаю за расширение объемов разведывательной информации – как тактической, так и стратегической, чтобы российские цели находились под более серьезной угрозой благодаря более точной информации, которую предоставляют США.

Кроме того, я бы поддержал проведение наступательных киберопераций, возможностей, которые США могут предоставить напрямую или через Европу, чтобы сдерживать Путина в киберпространстве.

Я считаю, что в рамках этих гарантий со стороны Европы, при приглашении Украины и президента Зеленского, нужно разместить европейские войска на ее территории для учений и сдерживания в случае новой атаки России. Эти европейские силы на земле поддержат воздушные мощности США, разведка, кибероперации и другие возможности.

Почему США необязательно размещать свои войска в Украине?

По информации Axios, один из советников Трампа в частном разговоре сообщил, что США могут поддержать размещение американских войск на территории Украины, но это еще обсуждают между союзниками.

Сейчас я бы не поддерживал размещение американских войск в Украине. Эту задачу должны выполнить европейские партнеры. Прямое присутствие американских войск на земле не является обязательным.

Однако я бы не исключал полностью присутствие американских войск хотя бы для Путина. Я бы дал ему понять, что войска мы не разместим, но у нас есть определенные возможности.

Однако я бы сосредоточился на имеющихся возможностях – воздушная мощь, поставки техники, наступательные действия, кибероперации и обмен разведданными. На этом этапе я бы не советовал Трампу размещать американские войска в Украине. Это должны делать европейские партнеры.

Лучший вариант по вопросу территорий

Трамп уверен, что Путин действительно хочет заключить сделку. Однако, по моему мнению, российский диктатор готов прекратить войну только в случае, если Россия получит весь Донбасс.

Ожидаете ли вы, что Путин пойдет на такие "уступки"? И не считаете ли вы, что для Украины было бы невыгодно отдавать весь Донбасс России, учитывая военную ситуацию на местах сейчас?

Во-первых, считаю, что будет то, что называют обменом территориями. Думаю, придется идти на определенные территориальные уступки. Прежде чем обсуждать это, важно напомнить, что Путину нельзя доверять ни в мирном соглашении, ни при перемирии, он не будет придерживаться договоренностей. Напомню о соглашениях "Минск-1" и "Минск-2", которые он нарушил.

Во-вторых, я уверен, что Путин все еще стремится захватить всю Украину. Он хочет установить марионеточное правительство в Киеве. Он хочет уничтожить украинскую армию, которая эффективно отразила его наступление и перенесла боевые действия на территорию России. Поэтому ему нельзя доверять. Однако я считаю, что на Путина оказывают давление, особенно экономическое, его экономика находится в тяжелом положении.

И если президент Трамп и Европа введут дополнительные санкции, а также тарифы, это может серьезно ударить по российской экономике, которая уже находится на грани.

Это влияет на отношения Путина, особенно с председателем Китая Си Цзиньпином, который покупает 45% всей российской нефти. Поэтому здесь задействовано много факторов.

Однако главное – Путину нельзя доверять в вопросе соблюдения условий мирного урегулирования. Именно поэтому нам необходимо иметь рычаги давления. Единственное, что он понимает, – это сила и мощь. Инструменты для Зеленского и Украины, чтобы продолжать борьбу или сдерживать будущую агрессию Путина, должны быть четкими.

Относительно территорий – в районе Донбасса, на Востоке Украины, я считаю, что возможны так называемые обмены территориями и другие варианты. Однако я бы не поддержал передачу определенных участков Донбасса, особенно ключевых районов в Донецкой области, где расположена укрепленная линия обороны, которая не позволяет Путину непосредственно продвигаться в сторону Харькова и других направлений.

С военного обзора, есть участки земли на Востоке Украины, за которые вы (украинцы – 24 Канал) боролись чрезвычайно эффективно. Эти территории нельзя просто так отдать или позволить Путину их захватить.

Возвращаясь к вопросу о земле, я бы не поддержал сценарий, при котором украинская территория была бы навсегда аннексирована Россией. Я считаю возможным прекращение огня. Возможно, при определенных условиях, на длительный срок, но без формальной аннексии. Это может напоминать ситуацию с демилитаризованной зоной между Северной и Южной Кореей, которую создали в 1950-х годах.

Однако прежде всего я бы выступил за прекращение огня с четко определенными условиями и позициями, а потом уже обсуждал бы детали возможной передачи территорий в долгосрочной, временной перспективе. Однако все это должно быть подкреплено и обеспечено присутствием европейских военных на земле, которые будут осуществлять мониторинг.

Мирные переговоры: есть два варианта развития событий

Какова вероятность того, что президента Зеленского могут принудить к невыгодному для Украины соглашению?

Возможны два варианта развития событий. Первый – это разделение украинской территории, осуществляемое на основе определенных условий на местах. Такой вариант был бы крайне благоприятным для Украины. Именно к этому я призвал бы Зеленского, и считаю, что он делает это очень эффективно, по крайней мере публично. Будет ли он иметь желаемый результат – это уже другой вопрос.

Второй вариант – раздел Украины, при котором она фактически подчиняется Путину и России. По моему мнению, это стало бы катастрофическим поражением для Украины, Европы и США. Я не вижу, чтобы такой сценарий был возможным.

Моя основная мысль – сейчас есть мощный импульс в пользу Украины благодаря лидерству Зеленского и поддержке Европы и США. Этот импульс работает на Украину. Поэтому я бы рекомендовал, чтобы президент Зеленский, вступая в переговоры с президентом Путиным, возможно, в рамках двустороннего саммита, делал это с позиции силы, несмотря на боевые действия, продолжающиеся на Востоке Украины.

Я не поддержал бы идею отдать все 20% территорий, которые Путин захватил. Однако придется вести переговоры по обмену землями, обсуждать участки земли, которые могут быть отнесены к формату демилитаризованной зоны на длительный срок. Я считаю, что это единственный путь к гарантированному миру.

Как Трамп может ответить Путину на затягивание переговоров?

Если Владимир Путин решит затянуть переговоры с участием Дональда Трампа, не добиваясь никакого прогресса, на что он может ожидать от президента США?

Он может ожидать политическую реакцию со стороны президента, в частности по законопроекту, который находится в Сенате Соединенных Штатов Америки. Он позволит президенту ввести тарифы от нуля до 500% против тех стран, которые закупают нефть в России, а именно это и является основным источником финансирования путинской военной экономики.

Я говорю о таких странах, как Китай, Индия, Бразилия и другие, в отношении которых можно применить эти меры и серьезно повлиять на российскую и европейскую экономики в среднесрочной перспективе. Это нанесет удар Путину.

И еще, это уже было озвучено публично, президент Трамп решительно призвал европейских лидеров на саммите ввести собственные санкции и тарифы против российских товаров и услуг.

Также существует более 300 миллиардов долларов замороженных российских активов в западных банках и еще 10 миллиардов долларов в банках США. Эти активы необходимо продолжать замораживать, а затем передать Украине, чтобы она могла начать восстановление инфраструктуры, школ, жилых домов, больниц, разрушенных в результате атак Путина с применением дронов, баллистических и крылатых ракет.

А также для того, чтобы Украина, Европа и остальной мир могли восстановить аграрную экономику, которая также пострадала. Существует ряд серьезных рычагов давления, особенно экономических, которые имеет президент Трамп.

Согласится ли Путин на прекращение огня в воздухе?

После саммита на Аляске корреспондент издания The Economist сообщил о возможном соглашении о прекращении огня в воздухе. Однако никаких дополнительных подробностей нет. Какие шансы на реализацию этого ограниченного перемирия в воздухе, и остается ли этот вариант на повестке дня? Ведь Трамп стремится достичь полноценного мирного соглашения, а не просто режима прекращения огня.

Мы до сих пор не знаем подробностей, которые стали результатом встречи Трампа и Зеленского в Овальном кабинете. Мы также не знаем деталей, которые обсуждались на саммите с европейскими лидерами, Трампом и Зеленским. Я считаю, что ограниченное прекращение огня в воздухе, возможно, действительно обсуждается. Произойдет ли это – неизвестно.

Трамп объявил, что госсекретарь Марко Рубио ведет переговоры по гарантиям безопасности США, которые будут предложены России. Эти детали еще придется согласовать. Как отметил Трамп, главная цель – перейти к полноценному мирному урегулированию и начать этот процесс.

Мы на очень ранней стадии. Если для мирного соглашения нужно пройти десять этапов, то мы, вероятно, только на третьем или четвертом шаге, впереди много работы.

Является ли прекращение огня в воздухе частью этого процесса? Не знаю. Но я не ожидал бы, что Путин согласится на это. Ведь ему выгодно продолжать наносить удары по Украине, если он считает, что таким образом сможет улучшить свои позиции на поле боя или сломать волю украинского народа.

Однако произошло обратное. Решительность украинского народа была такой, что поражает. Она укрепилась и показала всему миру, что Украина и ее народ готовы противостоять этому жестокому диктатору. Поэтому его стратегия не сработала.

Однако я не удивился бы, если Путин продолжит удары по Украине, но верю, что в конце боевые действия прекратятся и будет достигнуто мирное соглашение. Как мы к этому придем, зависит от деталей, которые пока неизвестны или формируются.

Что попытается сделать Путин на встрече с Трампом и Зеленским?

Сможет ли Владимир Путин манипулировать президентом Трампом во время предстоящего саммита с участием Зеленского, Путина и себя?

Он приложит все усилия, чтобы попытаться манипулировать не только президентом Трампом, но и создать разногласия между ним и Зеленским, а также между США и остальной Европой. Он уже пытался это сделать, и некоторые опасались после успешного саммита на Аляске, но результаты от 19 августа впечатляют.

Между Украиной и Соединенными Штатами Америки нет разногласий. Нет разрыва между Украиной, США и Европой. Мы невероятно едины. Откровенно говоря, это пугает Путина. Он думал, что сломает волю украинцев, единство НАТО и отношения Трампа с Зеленским и Европой. Этого не происходит. Наоборот, союз стал сильнее, чем я видел за последние годы.

Полетит ли Трамп в Москву?

Какие шансы того, что президент Трамп посетит Россию, принимая во внимание то, что Владимир Путин пригласил его в Москву во время саммита на Аляске?

На этом этапе шансы довольно низкие. Я не рекомендовал бы президенту посещать Россию. Дело в том, что приезд Путина в Соединенные Штаты Америки на Аляску вернул его на мировую арену. Он был изгоем в течение многих лет, и это вызвало у меня определенные опасения относительно проведения саммита.

Я рад, что он прошел на Аляске, поскольку важен диалог и запуск переговорного процесса. Это привело к успешному саммиту впоследствии в Белом доме с Трампом, Зеленским и европейскими лидерами. Однако я не поддержал бы идею визита президента в Россию.

Во-первых, президенту Трампу не нужно ехать туда, чтобы вести переговоры с Путиным. Во-вторых, я не давал бы Путину преимущества, которые он получит, принимая президента США и усиливая свое присутствие на мировой арене.

Путин – агрессор, он жестокий диктатор, который имеет ядерное оружие. Если позволить ему принимать президента США, это создаст ложное ощущение равенства, которого он не заслуживает и не должен иметь. Поэтому я не рекомендовал бы этот визит.