Зрештою американський президент знайшов пояснення, чому Путін не хоче зустрічатися із Зеленським. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на зустріч Трампа зі ЗМІ після підписання виконавчих указів.

Чому Путін не хоче зустрічі із Зеленським?

Чому Путін так неохоче погоджується на зустріч із Зеленським, поцікавився у Трампа один із репортерів.

Тому що він йому не подобається,

– коротко заявив американський президент.

До слова, під час цього брифінгу Трамп також зробив нову заяву про гарантії безпеки для України. Він зауважив, що Європа планує надати Україні значні гарантії безпеки, а самі Штати будуть лише "резервною силою".

Що відомо про зустріч Зеленського та Путіна?