В конце концов американский президент нашел объяснение, почему Путин не хочет встречаться с Зеленским. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на встречу Трампа со СМИ после подписания исполнительных указов.

Смотрите также "Он несет тьму": Карни заявил, что Путину нельзя доверять, однако его можно остановить

Почему Путин не хочет встречи с Зеленским?

Почему Путин так неохотно соглашается на встречу с Зеленским, поинтересовался у Трампа один из репортеров.

Потому что он ему не нравится,

– коротко заявил американский президент.

Читайте также "Они – как лед и пламя": Трамп сделал новое заявление о встрече Зеленского и Путина

К слову, во время этого брифинга Трамп также сделал новое заявление о гарантиях безопасности для Украины. Он отметил, что Европа планирует предоставить Украине значительные гарантии безопасности, а сами Штаты будут лишь "резервной силой".

Что известно о встрече Зеленского и Путина?