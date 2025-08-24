Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию торжеств в Киеве по случаю Дня Независимости.

Карни сделал заявление о войне и Путине

Марк Карни заявил, что настоящий мир и безопасность для Украины возможны только при условии надежных гарантий. Он сравнил нынешние обстоятельства с временами переговоров Рональда Рейгана с Советским Союзом, когда девизом американского президента было "доверяй, но проверяй".

По словам Карни, Путин – не Михаил Горбачев, ведь российский диктатор стремится не к реформам, а к восстановлению империи.

Он развязал эту страшную трагедию, которая унесла миллионы жизней, он терроризирует ваше небо, угрожает вашим городам, опустошает ваши поля. Он похитил ваших детей. Но Путина можно остановить,

– отметил премьер-министр Канады.

По его словам, экономика России ослабевает и страна-агрессор все больше изолируется. В то же время союзники становятся сильнее и решительнее.

Карни также отметил, что после наступления мира нельзя будет ограничиться принципом "доверяй и проверяй", по его мнению, нужно также будет действовать по принципу "сдерживай и укрепляй".

Мы должны сдерживать Россию от любой новой попытки угрожать свободе Украины и Европы, укрепляя способности Вооруженных Сил Украины, которые так отважно, так долго защищают страну,

– подчеркнул политик.

Канада предоставит военную помощь Украине

В День Независимости Марк Карни также заявил, что Канада выделяет более 1 миллиарда долларов на поставку дронов, боеприпасов и бронетехники Украине.

"На саммите G7 в июне Канада пообещала дополнительные 2 миллиарда долларов военной помощи. Сегодня я с гордостью объявляю, что более 1 миллиарда из этой суммы будут направлены на усиление вашего арсенала вооружения – путем поставки дронов, боеприпасов и бронетехники, которые поступят уже в следующем месяце", – сказал премьер-министр Канады.

По словам политика, поставки состоятся уже в следующем месяце.