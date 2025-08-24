Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію урочистостей у Києві з нагоди Дня незалежності.

Карні зробив заяву про війну та Путіна

Марк Карні заявив, що справжній мир і безпека для України можливі лише за умови надійних гарантій. Він порівняв нинішні обставини з часами переговорів Рональда Рейгана з Радянським Союзом, коли девізом американського президента було "довіряй, але перевіряй".

За словами Карні, Путін – не Михайло Горбачов, адже російський диктатор прагне не реформ, а відновлення імперії.

Він розв'язав цю страшну трагедію, яка забрала мільйони життів, він тероризує ваше небо, загрожує вашим містам, спустошує ваші поля. Він викрав ваших дітей. Але Путіна можна спинити,

– зазначив прем'єр-міністр Канади.

За його словами, економіка Росії слабшає і країна-агресорка дедалі більше ізолюється. Водночас союзники стають сильнішими та рішучішими.

Карні також наголосив, що після настання миру не можна буде обмежитися принципом "довіряй і перевіряй", а, на його думку, потрібно також буде діяти за підходом "стримуй і укріплюй".

Ми повинні стримувати Росію від будь-якої нової спроби загрожувати свободі України та Європи, зміцнюючи спроможності Збройних Сил України, які так відважно, так довго боронять країну,

– підкреслив політик.

Канада надасть військову допомогу Україні

У День Незалежності Марк Карні також заявив, що Канада виділяє понад 1 мільярд доларів на постачання дронів, боєприпасів та бронетехніки Україні.

"На саміті G7 у червні Канада пообіцяла додаткові 2 мільярди доларів військової допомоги. Сьогодні я з гордістю оголошую, що понад 1 мільярд з цієї суми буде спрямований на посилення вашого арсеналу озброєння – шляхом постачання дронів, боєприпасів і бронетехніки, які надійдуть вже наступного місяця", – сказав прем'єр-міністр Канади.

За словами політика, поставки відбудуться вже наступного місяця.