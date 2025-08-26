Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом.

Смотрите также Насколько близко Украина к миру: интервью с генералом США в отставке

Что сказал Трамп?

Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский "небезгрешен", комментируя урегулирование войны.

Зеленский тоже не совсем невиновен. Для танго нужны двое,

– сказал американский президент.

Также он выразил уверенность, что Украина думала, что Россия выиграет. Свое мнение он аргументировал тем, что российская армия значительно больше украинской.

"Я уверен, что Украина думала, что они (россияне – 24 Канал) выиграют. Ты собираешься победить кого-то, кто в 15 раз больше тебя", – сказал Трамп.

Не забыл он на этот раз в очередной раз вспомнить предыдущего президента США Джо Байдена, заметив, что он "не должен был позволять этому (войне – 24 Канал) произойти".

Последние заявления Трампа