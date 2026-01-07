Також він зауважив, що США могли б зробити таку ж операцію з Кадировим, як це було із Мадуро. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на спілкування Володимира Зеленського із журналістами 7 січня.

Що сказав Зеленський?

Володимир Зеленський сказав, що Україна робить усе, аби досягнути миру дипломатично, але паралельно наша держава повинна бути сильною.

Також партнери мають рухатися швидше.

"Немов війна не у нас, а у них. Вони це повинні відчувати. Вони все це знають. ППО, наша сильна армія, гроші на виробництво дронів, захист неба", – зазначив президент.

За його словами, американська сторона зараз продуктивна і є "хороші результати". Але вони ще не дотиснули росіян до кінця, тож це потрібно продовжувати робити.

Вони вміють. І коли вони дуже хочуть, вони можуть знайти. Головне, щоб Україна була для них пріоритетом… Будь ласка, ось вам приклад з Мадуро. Провели операцію? Провели. Результат всі бачили. Весь світ. Швидко це зробили. Ну нехай вони зроблять якусь операцію з Кадировим, з цим вбивцею. Може тоді Путін побачить і задумається,

– зауважив Зеленський.

