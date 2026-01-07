Также он отметил, что США могли бы сделать такую же операцию с Кадыровым, как это было с Мадуро. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на общение Владимира Зеленского с журналистами 7 января.

Что сказал Зеленский?

Владимир Зеленский сказал, что Украина делает все, чтобы достичь мира дипломатически, но параллельно наше государство должно быть сильным.

Также партнеры должны двигаться быстрее.

"Словно война не у нас, а у них. Они это должны чувствовать. Они все это знают. ПВО, наша сильная армия, деньги на производство дронов, защита неба", – отметил президент.

По его словам, американская сторона сейчас продуктивна и есть "хорошие результаты". Но они еще не дожали россиян до конца, поэтому это нужно продолжать делать.

Они умеют. И когда они очень хотят, они могут найти. Главное, чтобы Украина была для них приоритетом... Пожалуйста, вот вам пример с Мадуро. Провели операцию? Провели. Результат все видели. Весь мир. Быстро это сделали. Ну пусть они сделают какую-то операцию с Кадыровым, с этим убийцей. Может тогда Путин увидит и задумается,

– отметил Зеленский.

Что известно о задержании Мадуро?