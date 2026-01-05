Об этом сообщает 24 Канал. Операцию США в Венесуэле раскритиковал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Как Россия прокомментировала операцию США в Венесуэле?
Небензя говорит, что Россия осуждает "акт международной агрессии США в отношении Венесуэлы. Он отметил, что разбой в отношении Мадуро "стал предвестником возвращения в эпоху бесправия".
Постпред России цинично подчеркнул: нельзя допустить, чтобы США утвердились в роли международного судьи. "Для преступления, которое США совершили в Каракасе, нет и не может быть оправданий", – сказал россиянин.
Россия призвала США немедленно освободить якобы "законно избранного президента" Мадуро и его жену. Василий Небензя цинично заявил, что любые противоречия между Венесуэлой и США должны решаться путем диалога.
Россия нарушает права человека: что известно?
Напомним, в 2023 году Генассамблея ООН приняла обновленную резолюцию, которая осуждает серьезные нарушения Россией прав человека на временно оккупированных территориях Украины.
В частности, по состоянию на 4 декабря 2023 года Офис Управления Верховного комиссара по правам человека Фолькера Тюрка зафиксировал и подтвердил более 10 000 смертей среди гражданского населения в результате войны с февраля 2022 года, в частности, более 560 детей.
Кроме того, председатель Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Месе сообщил Совету ООН по правам человека в Женеве, что его команда собрала дополнительные доказательства по факта пыток, которые совершали россияне на оккупированных территориях. Он отметил, что пытки были масштабными и систематическими.