Министр иностранных дел поприветствовал принятие важной резолюции. Заметил, что она осуждает серьезные нарушения прав человека страной-агрессором.

Кстати говоря "Может быть значительно выше": в ООН назвали количество погибших в результате российской агрессии

"Это одни из самых ужасных преступлений, и их необходимо прекратить"

Обновленная резолюция ГА ООН, в частности, требует от России прекратить принудительную депортацию и обеспечить безопасный возврат всех украинских детей и гражданских заложников,
– отметил Дмитрий Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что это одни из самых ужасных преступлений. Их нужно прекратить.

Генассамблея ООН приняла важную резолюцию по действиям России на ВТО Генассамблея ООН приняла важную резолюцию / Фото с телеграма МИД

ООН зафиксировала 142 случая казни россиянами гражданских украинцев

Заметим, пресс-служба Управления Верховного комиссара по правам человека Фолькера Тюрка 19 декабря сообщила, что ООН с февраля 2022 года зафиксировала 142 случая казни российскими силами гражданских на временно оккупированных украинских территориях.

Тюрк подтвердил грубые нарушения Россией международного права и военные преступления оккупантов в Украине. Также отметил, что на ВОТ задокументировали широко распространенные пытки и жестокое обращение с задержанными, в том числе сексуальное насилие, а также большое количество насильственных исчезновений.

По состоянию на 4 декабря мой офис зафиксировал и подтвердил более 10 000 смертей среди гражданского населения в результате войны с февраля 2022 года, в частности, более 560 детей. Было подтверждено, что еще 18 500 гражданских лиц получили ранения, многие в тяжелом состоянии. Настоящие потери, вероятно, значительно выше,
– заявил Тюрк.

Также отметил, что с начала полномасштабного вторжения повреждено или разрушено более 1300 учебных заведений и здравоохранения.

Верховный комиссар добавил, что Россия не дала его Офису доступа ни к одному из мест содержания пленных. В ООН задокументировали гибель минимум 100 гражданских после того, как их захватили в плен оккупанты. Минимум 39 из них перед смертью подвергались пыткам.