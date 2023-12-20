Міністр закордонних справ привітав ухвалення важливої резолюції. Зауважив, що вона засуджує серйозні порушення прав людини країною-агресором.

До речі "Може бути значно вищою": в ООН назвали кількість загиблих внаслідок російської агресії

"Це одні з найжахливіших злочинів, і їх необхідно припинити"

Оновлена резолюція ГА ООН зокрема вимагає від Росії припинити примусову депортацію та забезпечити безпечне повернення всіх українських дітей і цивільних заручників,

– зазначив Дмитро Кулеба.

Очільник МЗС наголосив, що це одні з найжахливіших злочинів. Їх необхідно припинити.

Генасамблея ООН ухвалила важливу резолюцію / Фото з телеграму МЗС

ООН зафіксувала 142 випадки страти росіянами цивільних українців

Зауважимо, пресслужба Управління Верховного комісара з прав людини Фолькера Тюрка 19 грудня повідомила, що ООН з лютого 2022 року зафіксувала 142 випадки страти російськими силами цивільних на тимчасово окупованих українських територіях.

Тюрк підтвердив грубі порушення Росією міжнародного права та воєнні злочини окупантів в Україні. Також зазначив, що на ТОТ задокументували широко поширені тортури та жорстоке поводження із затриманими, зокрема сексуальне насильство, а також велику кількість насильницьких зникнень.

Станом на 4 грудня мій Офіс зафіксував і підтвердив понад 10 000 смертей серед цивільного населення внаслідок війни з лютого 2022 року, зокрема, понад 560 дітей. Було підтверджено, що ще 18 500 цивільних осіб зазнали поранення, багато з них у тяжкому стані. Справжні втрати, ймовірно, значно вищі,

– заявив Тюрк.

Також зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або зруйновано понад 1300 закладів освіти та охорони здоров'я.

Верховний комісар додав, що Росія не дала його Офісу доступу до жодного з місць утримання полонених. В ООН задокументували загибель щонайменше 100 цивільних після того, як їх захопили в полон окупанти. Мінімум 39 з них перед смертю зазнавали тортур.