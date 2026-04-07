Об этом сообщает Sky News. Также о соответствующем решении российской и китайской стороны стало из трансляции заседания Совбеза ООН.
Смотрите также В ООН обеспокоены из-за последних заявлений Трампа по Ирану
Что ветировали Россия и Китай в ООН?
Reuters сообщало, что проект резолюции призвал государства, которые заинтересованы в использовании коммерческих морских маршрутов в Ормузском проливе, согласовывать оборонительные действия, чтобы обеспечить безопасность судоходства в регионе.
Это могло бы предусматривать сопровождение торговых и коммерческих судов, а также поддержку усилий, направленных на предотвращение попыток закрытия, перекрытия или других препятствий международному судоходству соответствующим путем.
Документ не предусматривал разрешение на применение силы против Ирана даже в оборонительных целях. По данным издания, резолюцию смягчили для того, чтобы Россия и Китай не заблокировали ее. Впрочем, это не помогло принять документ.
По результатам заседания, соответствующую резолюцию поддержали 11 постоянных и непостоянных членов Совбеза ООН, за исключением России и Китая. В то же время еще как минимум две страны воздержались – речь идет о Колумбии и Пакистане.
Чем это грозит?
Перед голосованием министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф бин Рашид аз-Заяни заявлял, что резолюция должна обеспечить "серьезный ответ на тенденцию повторяющегося враждебного поведения Ирана", которая должна прекратиться.
Давайте будем откровенными. Бездействие сегодня будет иметь серьезные последствия для мира и человечества,
– подчеркивал он.
После ветирования резолюции российской и китайской сторонами бахрейский министр заявил, что Совет безопасности "не смог выполнить свою ответственность в отношении незаконного поведения, которая требует решительных действий без промедления".
Как отреагировали в США?
Постоянный представитель США в ООН Майк Уолц, реагируя на провал резолюции о разблокировании пролива, раскритиковал Россию и Китай и заявил, что всем давно известно о том, что "эти страны способны оказывать препятствия".
Ормузский пролив слишком жизненно важен для мира, чтобы его использовали как заложника – чтобы его душили, чтобы его использовало как оружие любое государство,
– сказал он.
По его словам, в любом случае результаты голосования не ограничивают США в их военной операции против Ирана, и согласился с тем, что просьба Бахрейна и всего региона о разблокировании была обоснованной.
"Они (Россия и Китай – 24 Канал) могли бы решить поддержать наших союзников в Персидском заливе... но вместо этого Россия решила быть критически важным поставщиком военной техники в Иран", – добавил дипломат.
Какова ситуация в Ормузском проливе?
Иран остановил два танкера с СПГ, которые должны были пройти через Ормузский пролив по соглашению с США. Из-за этого танкеры "Al Daayen" и "Rasheeda" изменили направление движения. Причины остановки соответствующих судов неизвестны.
До этого, в течение 4 и 5 апреля, как сообщало агентство Bloomberg, через Ормузский пролив прошел 21 грузовой корабль. Показатель является самым высоким с начала марта, когда движение проливом ограничили.