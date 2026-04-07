Об этом сообщает Sky News. Также о соответствующем решении российской и китайской стороны стало из трансляции заседания Совбеза ООН.

Смотрите также В ООН обеспокоены из-за последних заявлений Трампа по Ирану

Что ветировали Россия и Китай в ООН?

Reuters сообщало, что проект резолюции призвал государства, которые заинтересованы в использовании коммерческих морских маршрутов в Ормузском проливе, согласовывать оборонительные действия, чтобы обеспечить безопасность судоходства в регионе.

Это могло бы предусматривать сопровождение торговых и коммерческих судов, а также поддержку усилий, направленных на предотвращение попыток закрытия, перекрытия или других препятствий международному судоходству соответствующим путем.

Документ не предусматривал разрешение на применение силы против Ирана даже в оборонительных целях. По данным издания, резолюцию смягчили для того, чтобы Россия и Китай не заблокировали ее. Впрочем, это не помогло принять документ.

По результатам заседания, соответствующую резолюцию поддержали 11 постоянных и непостоянных членов Совбеза ООН, за исключением России и Китая. В то же время еще как минимум две страны воздержались – речь идет о Колумбии и Пакистане.

Чем это грозит?

Перед голосованием министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф бин Рашид аз-Заяни заявлял, что резолюция должна обеспечить "серьезный ответ на тенденцию повторяющегося враждебного поведения Ирана", которая должна прекратиться.

Давайте будем откровенными. Бездействие сегодня будет иметь серьезные последствия для мира и человечества,

– подчеркивал он.

После ветирования резолюции российской и китайской сторонами бахрейский министр заявил, что Совет безопасности "не смог выполнить свою ответственность в отношении незаконного поведения, которая требует решительных действий без промедления".

Как отреагировали в США?

Постоянный представитель США в ООН Майк Уолц, реагируя на провал резолюции о разблокировании пролива, раскритиковал Россию и Китай и заявил, что всем давно известно о том, что "эти страны способны оказывать препятствия".

Ормузский пролив слишком жизненно важен для мира, чтобы его использовали как заложника – чтобы его душили, чтобы его использовало как оружие любое государство,

– сказал он.

По его словам, в любом случае результаты голосования не ограничивают США в их военной операции против Ирана, и согласился с тем, что просьба Бахрейна и всего региона о разблокировании была обоснованной.

"Они (Россия и Китай – 24 Канал) могли бы решить поддержать наших союзников в Персидском заливе... но вместо этого Россия решила быть критически важным поставщиком военной техники в Иран", – добавил дипломат.

Какова ситуация в Ормузском проливе?