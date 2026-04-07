Про це повідомляє Sky News. Також про відповідне рішення російської та китайської сторони стало з трансляції засідання Радбезу ООН.

Дивіться також В ООН занепокоєні через останні заяви Трампа щодо Ірану

Що ветували Росія та Китай в ООН?

Reuters повідомляло, що проєкт резолюції закликали держави, які зацікавлені у використанні комерційних морських маршрутів у Ормузькій протоці, узгоджувати оборонні дії, щоб забезпечити безпеку судноплавства у регіоні.

Це могло б передбачати супровід торгових та комерційних суден, а також підтримку зусиль, спрямованих на запобігання спробам закриття, перекриття або інших перешкод міжнародному судноплавству відповідним шляхом.

Документ не передбачав дозвіл на застосування сили проти Ірану навіть в оборонних цілях. За даними видання, резолюцію пом'якшили задля того, аби Росія та Китай не заблокували її. Утім, це не допомогло ухвалити документ.

За результатами засідання, відповідну резолюцію підтримали 11 постійних та непостійних членів Радбезу ООН, за винятком Росії та Китаю. Водночас ще щонайменше дві країни утрималися – йдеться про Колумбію та Пакистан.

Чим це загрожує?

Перед голосуванням міністр закордонних справ Бахрейну Абдуллатіф бін Рашид аз-Заяні заявляв, що резолюція має забезпечити "серйозну відповідь на тенденцію повторюваної ворожої поведінки Ірану", яка має припинитися.

Давайте будемо відвертими. Бездіяльність сьогодні матиме серйозні наслідки для світу та людства,

– наголошував він.

Після ветування резолюції російською та китайською сторонами бахрейський міністр заявив, що Рада безпеки "не змогла виконати свою відповідальність стосовно незаконної поведінки, яка вимагає рішучих дій без зволікання".

Як відреагували у США?

Постійний представник США в ООН Майк Волц, реагуючи на провал резолюції про розблокування протоки, розкритикував Росію та Китай та заявив, що усім давно відомо про те, що "ці країни здатні чинити перешкоди".

Ормузька протока надто життєво важлива для світу, щоб її використовували як заручника – щоб її душили, щоб її використовувала як зброю будь-яка держава,

– сказав він.

За його словами, у будь-якому разі результати голосування не обмежують США у їхній військовій операції проти Ірану, і погодився з тим, що прохання Бахрейну та всього регіону про розблокування було обґрунтованим.

"Вони (Росія і Китай – 24 Канал) могли б вирішити підтримати наших союзників у Перській затоці... але натомість Росія вирішила бути критично важливим постачальником військової техніки до Ірану", – додав дипломат.

Яка ситуація в Ормузькій протоці?