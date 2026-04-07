Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що він "стривожений" погрозами президента США атакувати цивільну інфраструктуру Ірану. Слова генсека передав речник організації Стефан Дюжаррік. Про це пише Bloomberg.

Як в ООН оцінили заяви Трампа щодо ударів по Ірану?

За словами Дюжарріка, реалізація Трампом його погроз може призвести до порушення міжнародного права.

Навіть якщо США переслідують військові цілі, удари по невоєнних об'єктах є незаконними, оскільки вони можуть завдати шкоди цивільному населенню.

В ООН заявили, що їх занепокоїла риторика американського лідера в соцмережах, де він погрожував атаками на електростанції, мости та іншу інфраструктуру, якщо Іран не погодиться на угоду.

Гутерреш закликав США та Іран дотримуватися міжнародного права й не атакувати цивільну інфраструктуру.

Зазвичай Гутерреш утримується від прямої критики держав-членів ООН.

Раніше він вже закликав США та Ізраїль припинити конфлікт, а Іран – зупинити атаки на країни Перської затоки.

Минулого тижня він наголошував на необхідності свободи судноплавства та захисту цивільного населення і об'єктів, включно з ядерними, на тлі ризику ширшої війни в регіоні.

Довідка: Американські сили вже здійснили щонайменше один удар по невоєнному об'єкту – мосту, що з'єднує Тегеран із містом Карадж.

