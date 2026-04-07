Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що він "стривожений" погрозами президента США атакувати цивільну інфраструктуру Ірану. Слова генсека передав речник організації Стефан Дюжаррік. Про це пише Bloomberg.
Як в ООН оцінили заяви Трампа щодо ударів по Ірану?
За словами Дюжарріка, реалізація Трампом його погроз може призвести до порушення міжнародного права.
Навіть якщо США переслідують військові цілі, удари по невоєнних об'єктах є незаконними, оскільки вони можуть завдати шкоди цивільному населенню.
В ООН заявили, що їх занепокоїла риторика американського лідера в соцмережах, де він погрожував атаками на електростанції, мости та іншу інфраструктуру, якщо Іран не погодиться на угоду.
Гутерреш закликав США та Іран дотримуватися міжнародного права й не атакувати цивільну інфраструктуру.
Зазвичай Гутерреш утримується від прямої критики держав-членів ООН.
Раніше він вже закликав США та Ізраїль припинити конфлікт, а Іран – зупинити атаки на країни Перської затоки.
Минулого тижня він наголошував на необхідності свободи судноплавства та захисту цивільного населення і об'єктів, включно з ядерними, на тлі ризику ширшої війни в регіоні.
Довідка: Американські сили вже здійснили щонайменше один удар по невоєнному об'єкту – мосту, що з'єднує Тегеран із містом Карадж.
На пресконференції 6 квітня Дональд Трамп знову пригрозив Ірану, заявивши, що країна "залишиться без мостів", якщо до встановленого дедлайну – 20:00 за східним часом у вівторок – вона не відкриє Ормузьку протоку. Він також сказав, що США можуть знищити всі електростанції та мости в Ірані протягом чотирьох годин, "якщо захочуть". На запитання, чи можуть такі удари вважатися воєнними злочинами, Трамп відповів: "Ні, зовсім ні".
Посередники тим часом намагалися врегулювати конфлікт між країнами допоки, не випливе дедлайн, встановлений Трампом. Вони запропонували сторонам домовитися про 45-денне перемир'я. Втім, і США, і Тегеран відкинули цей план.
За лічені години до дедлайну Іран через Пакистан передав план щодо завершення війни з 10 пунктів. Вона передбачає гарантії відсутності нових атак на Іран, припинення ізраїльських ударів по "Хезболлі" в Лівані та скасування всіх санкцій. Дональд Трамп назвав іранську пропозицію "значним", але "недостатнім" кроком.