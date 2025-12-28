Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию президента США в Truth Social, которую тот обнародовал незадолго до переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в воскресенье, 28 декабря.

Что Трамп сказал об ООН?

Американский президент в заметке сообщил, что бои между Таиландом и Камбоджей прекратятся, и стороны вернутся к мирному сосуществованию, согласно ранее согласованному базовому договору между странами о мире.

Он поздравил лидеров обеих стран с достижением, по его мнению, быстрого и справедливого решения, подчеркнув, что США сыграли важную роль в этом. По его словам, так решительно должны закончиться и другие конфликты.

Дональд Трамп заявил, что, мол, за последние месяцы США благодаря ему поспособствовали урегулированию или остановке ряда войн и конфликтов в мире, раскритиковав ООН за недостаточную вовлеченность в войну в Украине.

Учитывая все войны и конфликты, которые я урегулировал и остановил за последние одиннадцать месяцев, восемь, возможно, Соединенные Штаты, похоже, стали настоящей Организацией Объединенных Наций, тогда как сама ООН оказала очень мало помощи или поддержки в любом из них, в том числе и в нынешней катастрофе между Россией и Украиной. Организация Объединенных Наций должна начать быть активной и участвовать в обеспечении мира в мире,

– написал он.



Публикация Дональда Трампа в Truth Social / Скриншот 24 Канала

Предыдущие заявления и решения Трампа по Украине