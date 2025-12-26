О таком глава Белого дома рассказал в интервью Politico, передает 24 Канал.
Как Трамп комментирует переговоры по мирному соглашению?
Украинский президент Владимир Зеленский должен встретиться с Трампом во Флориде уже в воскресенье, 28 декабря.
По словам Зеленского, он везет с собой совершенно новый мирный план, состоящий из 20 пунктов. Среди ключевых элементов фигурирует предложение создать демилитаризованную зону, а также детальное обсуждение американских гарантий безопасности для Украины.
Трамп, однако, отнесся к этой инициативе достаточно сдержанно и не спешил ее поддерживать.
У него ничего не будет, пока я не скажу "да". Посмотрим, что он принес,
– высказался американский лидер.
В то же время президент США выразил уверенность, что встреча пройдет конструктивно: "Я думаю, с ним все будет хорошо. И с Путиным тоже будет хорошо", – сказал он и добавил, что планирует в ближайшее время поговорить с Владимиром Путиным "столько, сколько сам захочу".
Кроме гарантий безопасности, на встрече с Зеленским должны обсудить вопросы управления Запорожской АЭС и контроль над территориями Донецкой и Луганской областей.
К слову, по данным Axios, Зеленский также примет участие в телефонной конференции с Трампом и европейскими лидерами 27 декабря.
Украинская сторона описывает свой 20-пунктный план как попытку продемонстрировать гибкость, не уступая территориальной целостностью.
Москва, однако, не дала никаких сигналов, что готова удовлетвориться чем-то меньшим, чем полный контроль над регионом. Трамп при этом отметил, что российская экономика находится в крайне сложном положении.
В российском МИД сделали ряд заявлений о мирном плане: что известно?
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что урегулирование войны в Украине приблизилось к решению. Впрочем, он дерзко обвинил Киев в нежелании идти на компромисс.
Дипломат подчеркнул, что мирный план Зеленского, мол, радикально отличается от параметров, которые последние недели обсуждались с США. Заметим, что Россия продолжает требовать учета статуса русского языка в Украине.
Рябков настаивает, что любое соглашение должно оставаться в рамках, согласованных на саммите в Анкоридже. Это, по его словам, абсолютный императив для Москвы. США якобы с этим согласны.