Политолог Вадим Денисенко рассказал 24 Каналу о том, что может Макрон предложить Путину, чтобы получить от него желаемое. Политолог объяснил, почему именно президент Франции должен стать переговорщиком с Кремлем со стороны Европы.
Почему Макрон готов встречаться с Путиным?
Денисенко отметил, что встреча Макрона с Путиным связана с вероятным возвращением главы Кремля к большой геополитике и снятием санкций.
Макрон, по его словам, лично приедет в Москву, и это может произойти 7 или 8 февраля 2026 года.
Поэтому в этом контексте нужно наблюдать, как будут развиваться события. Исходя из этого можно будет говорить о том, получим ли перемирие, или нет. Сейчас все только закручивается, поэтому еще рано делать прогнозы,
– подчеркнул политолог.
Денисенко предположил, что во время встречи с Путиным Макрон будет говорить о возможности отмены части европейских санкций с России в обмен на то, что Кремль остановит войну.
Для Путина это ключевые санкции. Если Европа не отменяет их, тогда для него в принципе нет смысла подписывать это мирное соглашение. Поэтому здесь существует большое противоречие между США и европейцами,
– отметил он.
Важный момент заключается в том, почему именно Макрон стал переговорщиком с Кремлем от Европы. Франция, по мнению Денисенко, один из двух крупнейших лидеров Европейского Союза. В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц не согласился на эту миссию, а другие европейские страны не готовы участвовать в этом, а Макрон – готов играть в это.
При этом президент Франции всегда позиционировал себя другом Украины, имели доверительные отношения с Владимиром Зеленским, а теперь проведет встречу с Путиным. Однако, по словам политолога, не надо этому удивляться, ведь это реальная политика, и за четыре года войны все должны были бы понять, как она выглядит и работает.
Стоит знать. Президент Макрон не поддержал канцлера Мерца во время принятия вопроса об использовании замороженных российских активов для помощи Украине. Команда французского президента частно выразила сомнения в законности изъятия российских активов. Также Париж опасается, что из-за своих высоких долгов не сможет гарантировать возврат активов в Москву, если это потребуется срочно.
В то же время Макрон был одним из тех, кто не поддержал решение о выделении Украине средств из доходов от российских замороженных активов.
Однако это был четкий расчет,
– подчеркнул Вадим Денисенко.
Поэтому, по его мнению, эту ситуацию нужно рассматривать именно в контексте предстоящего визита Макрона в Москву и относительно возможной политики по умиротворению Владимира Путина.
Что известно о возможной встрече Макрона с Путиным?
Президент Франции заявил, что война в Украине так или иначе завершится переговорами, поэтому может быть целесообразным возобновить прямой диалог с Владимиром Путиным. В то же время такое общение должно быть прозрачным и происходить в тесной координации с Киевом.
В ответ в России завили, что глава Кремля якобы открыт к диалогу с Макроном. Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, если есть "обоюдная политическая воля, то это можно только положительно оценить".
Позже в Елисейском дворце отметили, что должны определиться, в каком формате могут пройти переговоры Макрона и Путина.