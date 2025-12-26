Политолог Вадим Денисенко рассказал 24 Каналу о том, что может Макрон предложить Путину, чтобы получить от него желаемое. Политолог объяснил, почему именно президент Франции должен стать переговорщиком с Кремлем со стороны Европы.

Почему Макрон готов встречаться с Путиным?

Денисенко отметил, что встреча Макрона с Путиным связана с вероятным возвращением главы Кремля к большой геополитике и снятием санкций.

Макрон, по его словам, лично приедет в Москву, и это может произойти 7 или 8 февраля 2026 года.

Поэтому в этом контексте нужно наблюдать, как будут развиваться события. Исходя из этого можно будет говорить о том, получим ли перемирие, или нет. Сейчас все только закручивается, поэтому еще рано делать прогнозы,

– подчеркнул политолог.

Денисенко предположил, что во время встречи с Путиным Макрон будет говорить о возможности отмены части европейских санкций с России в обмен на то, что Кремль остановит войну.

Для Путина это ключевые санкции. Если Европа не отменяет их, тогда для него в принципе нет смысла подписывать это мирное соглашение. Поэтому здесь существует большое противоречие между США и европейцами,

– отметил он.

Важный момент заключается в том, почему именно Макрон стал переговорщиком с Кремлем от Европы. Франция, по мнению Денисенко, один из двух крупнейших лидеров Европейского Союза. В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц не согласился на эту миссию, а другие европейские страны не готовы участвовать в этом, а Макрон – готов играть в это.

При этом президент Франции всегда позиционировал себя другом Украины, имели доверительные отношения с Владимиром Зеленским, а теперь проведет встречу с Путиным. Однако, по словам политолога, не надо этому удивляться, ведь это реальная политика, и за четыре года войны все должны были бы понять, как она выглядит и работает.

Стоит знать. Президент Макрон не поддержал канцлера Мерца во время принятия вопроса об использовании замороженных российских активов для помощи Украине. Команда французского президента частно выразила сомнения в законности изъятия российских активов. Также Париж опасается, что из-за своих высоких долгов не сможет гарантировать возврат активов в Москву, если это потребуется срочно.

В то же время Макрон был одним из тех, кто не поддержал решение о выделении Украине средств из доходов от российских замороженных активов.

Однако это был четкий расчет,

– подчеркнул Вадим Денисенко.

Поэтому, по его мнению, эту ситуацию нужно рассматривать именно в контексте предстоящего визита Макрона в Москву и относительно возможной политики по умиротворению Владимира Путина.

